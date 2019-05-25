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25.05.2019 17:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Александр Беглов: Нас объединяет любовь к Петербургу

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Действующий глава Петербурга Александр Беглов рассказал, почему решил пойти на губернаторские выборы.

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- Нас объединяет любовь к Петербургу. Мы все любим город. Город дает нам возможности для развития, реализации, воспитывает нас. Я тоже люблю этот город, в котором мои дети, мои внуки, здесь могилы моих родных и близких. Это мой город, именно он меня сделал тем, кем я сегодня являюсь и есть, всему этому меня научил город, - отметил Александр Беглов, комментируя заявление о том, что он намерен участвовать в губернаторских выборах.

- Нужно сделать так, чтобы город развивался, чтобы он был в авангарде, задавал темп, был локомотивом развития страны. Мы со своей командой разработали стратегию развития города, мы понимаем, как развивать Петербург, что нужно делать, как работать с МСУ, с организациями, федеральным центром. Я сделаю все, чтобы реализовать эту стратегию и чтобы наш город в дальнейшем развивался, был самым передовым городом не только в стране, но и в Европе, - подчеркнул Александр Беглов.

Напомним, сегодня на встрече с жителями Курортного района Александр Беглов сообщил о своем намерении участвовать в выборах губернатора, которые пройдут 8 сентября.

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