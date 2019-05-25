Эксперт: Петербург начал привлекать федеральное финансирование

Председатель комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Петербурга Людмила Косткина прокомментировала заявление главы Петербурга Александра Беглова об участии в губераторских выборах.

- Сейчас в социальной сфере Петербурга наблюдается прорыв, решаются вопросы, которые долгие годы не могли сдвинуться с мертвой точки. В частности, выкупаются детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, дополнительные меры поддержки получают многодетные семьи, для пенсионеров введен бесплатный проезд в электротранспорте, а в медучреждения закупают новое оборудование и увеличиваются объемы лекарственного обеспечения. Очень важно, что Петербург начал привлекать федеральное финансирование, - подчеркнула Людмила Косткина.

Людмила Косткина с 2003 по 2011 год была вице губернатором Петербурга. Впоследствии она избиралась в законодательное собрание города. Зная работу власти, как законодательной, так и исполнительной, Людмила Косткина отмечает, к Петербургу очень часто в федеральных кабинетах относились как к городу-донору.

- Конечно, экономика Петербурга - одна из сильнейших в стране, и многие вопросы город способен решить самостоятельно. Но есть какие-то проекты, когда помощь центра необходима, - отмечает эксперт. - Так, недавно был решен вопрос со зданиями Музея блокады. Еще несколько лет назад были обращения в федеральные структуры с просьбой о выделении помещений в центре города. Но мы получали отказы. Появился проект нового здания музея. Но здание из стекла и бетона, пусть новое, современное, но никак не связанное с тем периодом, это было бы не то. И вот сейчас достигнута договоренность о передаче Музею блокады части зданий Минобороны. Переговоры шли на самом высоком уровне, но я уверена, что музей именно в таком виде - это самое лучшее решение. И этаких проектов, вопросов, на самом деле много. Поэтому я очень рада, что в Петербурге началось вот это движение, поступательное развитие.