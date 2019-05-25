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мая 2019
Спорт
25.05.2019 15:35
Текст: Илья Зубко (Братислава)

Глава ИИХФ объяснил, почему ЧМ-2023 по хоккею пройдет в Петербурге

Международная федерация хоккея (ИИХФ) вчера официально объявила, что чемпионат мира 2023 года примет Санкт-Петербург. Корреспондент "РГ" пообщался по этому поводу с президентом организации Рене Фазелем.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Господин Фазель, как прокомментируете выбор в пользу Петербурга?

Рене Фазель: Уже давно не видел такой сильной сборной России

Рене Фазель: Санкт-Петербург - замечательный город, в котором уже дважды проходил чемпионат мира. Население в 5 миллионов человек, большая хоккейная команда СКА, традиции, великолепные культурные объекты, прекрасные болельщики - логично, что чемпионат пройдет именно в Петербурге.

Новая арена на 22 тысячи человек, которую анонсируют к чемпионату, еще не построена. Вас это не беспокоит?  

Рене Фазель: Россия - это Россия (улыбается). Знаю, что в этой связи есть определенные проблемы и дискуссии, но в любом случае там уже есть две готовые арены, "Ледовый" и "Юбилейный". Российская сторона очень подвижная и креативная в этом плане. Также мы можем провести часть матчей в Москве - у России большое количество возможностей. Вспомните Олимпиаду в Сочи, как были построены объекты к Играм. Россия сделала все, надо просто ей доверять.

Фото: iStock
Чемпионат мира по хоккею-2023 примет Санкт-Петербург

Такой большой дворец вообще нужен на чемпионате мира?

Рене Фазель: Для хоккея он может показаться слишком большим, но под матчи СКА можно чуть изменить конфигурацию верхнего яруса и сделать вместимость поменьше. А вот для концертов - если вы пригласите Мадонну, Леди Гага или Rolling Stones - вам нужна арена на 22 тысячи зрителей. Именно поэтому такие дворцы появляются в больших городах. Я верю, что российская сторона найдет оптимальный вариант, как это сделать. Знаю, что она плотно сотрудничает с американским архитектурным бюро. Все будет сделано.