Новости

В ГД назвали "политическим" решение трибунала по керченскому инциденту 16:46
В Дагестане оценивают ущерб от землетрясения 16:39
В Петербурге спущен на воду атомоход "Урал" 16:30
Названа дата появления в РФ кросс-купе Geely на платформе Volvo 16:28
Россия - Финляндия - онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ по хоккею 16:15
Netflix отказался от биографического фильма о шимпанзе Майкла Джексона 16:10
Политологи оценили шансы Беглова на губернаторских выборах 16:03
Опрос: финал "Игры престолов" удовлетворил большинство зрителей 16:03
Фото: после финала "Игры престолов" "Санса" сменила имидж и постарела 15:55
Названы составы команд на матч Россия - Финляндия 15:50
В Кургане эвакуировали посетителей торговых центров 15:49
Загитова и Медведева пережили землетрясение во время репетиции в Японии 15:41
Опубликовано видео пожара в дельфинарии в Севастополе 15:25
Рене Фазель: Уже давно не видел такой сильной сборной России 15:18
За четыре года Lada Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей 15:00
В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газ 14:52
Военные полицейские вернулись из Сирии в Ингушетию 14:45
"Фиолетовую" ветку московского метро откроют раньше срока 14:41
Александр Беглов заявил о выдвижении на выборы губернатора Петербурга 14:25
Еще один Chevrolet дебютирует в России под брендом Ravon 14:23
В Краснодаре мотоциклист сбил женщину и погиб 14:07
Кудрявцева подаст в суд из-за скандала с отставкой вице-канцлера Австрии 13:55
Путин поздравил африканских лидеров с Днем Африки 13:45
В Петербурге избили артиста из труппы "Непредсказуемого предсказателя" 13:38
В парламенте Ирана заявили о готовности страны к войне с США 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
25.05.2019 16:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Политологи оценили шансы Беглова на губернаторских выборах

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Заявление врио губернатора Петербурга Александра Беглова о планах участвовать в сентябрьских выборах на пост градоначальника не стало неожиданностью для интересующихся политикой.

Власти Петербурга направят 11 млрд рублей на развитие школ

- Это было ожидаемое решение, но его, честно говоря, ожидали раньше. Александр Беглов до этого посещал ряд производственных площадок Санкт-Петербурга, и к нему поступали прямые обращения. Тем не менее, он держал паузу. Думаю, что это было связано с тем, что он оценивал, в какой момент сделать это заявление, потому что выборы губернатора Санкт-Петербурга на самом деле еще не объявлены. Но тем не менее, очевидно, эти массовые объявления от других кандидатов сыграли свою роль, и он решил эту логику нарушить и сделать объявление еще до того, как выборы официально объявлены. Тут нет нарушения процедуры. Беглов заявляет только о своем решении. Очевидно, когда выборы будут объявлены, тогда будут соответствующие документы, - говорит политолог Марат Баширов.

Эксперт полагает, что выборы пройдут в один тур, и высоко оценивает шансы Александра Беглова. Позитивная оценка петербуржцами действующего градоначальника, по словам Баширова, обусловлена рядом инициатив, связанных с реформированием жилищно-коммунального комплекса и социальной инфраструктуры, а также повышением открытости органов власти.

Политолог Павел Данилин также считает, что на выборах в Петербурге не будет интриги.

- Очевидно, что Александр Беглов сейчас занимает лидирующие позиции, его главное конкурентное преимущество, что он не просто декларирует какие-то тезисы по стратегическому развитию города, но и занимается реализацией этой стратегии. Беглов ориентируется не на туристов, не на какие-то узкие группы, а на интересы рядовых петербуржцев, в частности, его приоритеты - это новые высокотехнологичные рабочие места, строительство социальных объектов. Петербург получил 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на строительство детских садов и школ, запущена социальная карта петербуржца, принято решение о том, что судебный квартал будет перенесен из центра города, и на площадке разобьют сквер, крайне важна предложенная им концепция по остановке роста тарифов. Горожане, конечно, это все видят, - говорит Павел Данилин и склоняется к мнению, что позиции Беглова в городе очень сильны, что позволяет ему рассчитывать на высокий результат.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Петербурге спущен на воду атомоход "Урал"
В ГД назвали "политическим" решение трибунала по керченскому инциденту
В НАТО приняли новую военную стратегию под антироссийскими лозунгами
МИД исключил обмен Бутиной на американца Уилана
Киев признал зависимость от торговли с Россией