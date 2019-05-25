Политологи оценили шансы Беглова на губернаторских выборах

Заявление врио губернатора Петербурга Александра Беглова о планах участвовать в сентябрьских выборах на пост градоначальника не стало неожиданностью для интересующихся политикой.

- Это было ожидаемое решение, но его, честно говоря, ожидали раньше. Александр Беглов до этого посещал ряд производственных площадок Санкт-Петербурга, и к нему поступали прямые обращения. Тем не менее, он держал паузу. Думаю, что это было связано с тем, что он оценивал, в какой момент сделать это заявление, потому что выборы губернатора Санкт-Петербурга на самом деле еще не объявлены. Но тем не менее, очевидно, эти массовые объявления от других кандидатов сыграли свою роль, и он решил эту логику нарушить и сделать объявление еще до того, как выборы официально объявлены. Тут нет нарушения процедуры. Беглов заявляет только о своем решении. Очевидно, когда выборы будут объявлены, тогда будут соответствующие документы, - говорит политолог Марат Баширов.

Эксперт полагает, что выборы пройдут в один тур, и высоко оценивает шансы Александра Беглова. Позитивная оценка петербуржцами действующего градоначальника, по словам Баширова, обусловлена рядом инициатив, связанных с реформированием жилищно-коммунального комплекса и социальной инфраструктуры, а также повышением открытости органов власти.

Политолог Павел Данилин также считает, что на выборах в Петербурге не будет интриги.

- Очевидно, что Александр Беглов сейчас занимает лидирующие позиции, его главное конкурентное преимущество, что он не просто декларирует какие-то тезисы по стратегическому развитию города, но и занимается реализацией этой стратегии. Беглов ориентируется не на туристов, не на какие-то узкие группы, а на интересы рядовых петербуржцев, в частности, его приоритеты - это новые высокотехнологичные рабочие места, строительство социальных объектов. Петербург получил 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на строительство детских садов и школ, запущена социальная карта петербуржца, принято решение о том, что судебный квартал будет перенесен из центра города, и на площадке разобьют сквер, крайне важна предложенная им концепция по остановке роста тарифов. Горожане, конечно, это все видят, - говорит Павел Данилин и склоняется к мнению, что позиции Беглова в городе очень сильны, что позволяет ему рассчитывать на высокий результат.