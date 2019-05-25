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25.05.2019 13:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге избили артиста из труппы "Непредсказуемого предсказателя"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в своей гримерке был избит артист из труппы "Непредсказуемого предсказателя" - проекта, объединяющего специалистов оригинального жанра, работающих на улицах Северной столицы.

Как сообщил "РГ" руководитель проекта Леонид Иванов,  в гримерку ворвались двое крепких парней, которые в сразу же бросились избивать находившегося там артиста. Через несколько минут они ушли, артист обратился в больницу, а после оказания первой помощи написал заявление в полицию.

У пострадавшего сломан нос, зафиксированы многочисленные гематомы.

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Пока личности нападавших не установлены. В труппе считают, что нападение связано с позицией Непредсказуемого предсказателя по поводу псевдоартистов в костюмах мультяшных персонажей или исторических личностей, которые заполонили центральные улицы города. Схема следующая: прохожим предлагают сделать пару кадров с псевдоартистом, а потом просят деньги из расчета 500 рублей за снимок. Далеко не все прохожие оказываются готовы к такому раскладу, тогда им начинают угрожать и перепуганные люди платят.

Полиция задерживает таких деятелей, но не всех и не всегда. А псевдоартисты в основном выбирают жертв из числа матерей и бабушек с детьми, которые физически не могут дать отпор, когда с них требуют сотни и тысячи рублей за фотографии.

Об этой схеме много писали СМИ. И к артистам проекта "Непредсказуемый предсказатель" часто обращались журналисты за экспертными комментариями.

Создатели проекта "Непредсказуемый предсказатель" сами придумали свой номер - на центральные улицы города выходит загримированный актер на ходулях и предлагает прохожим получить предсказание из магического чемодана. Этот номер известен далеко за пределами Петербурга и многие туристы специально разыскивают предсказателя, чтобы заглянуть к нему в чемодан.

Артисты проекта неоднократно и довольно жестко высказывались о схеме вымогательства денег с туристами за фотографии. И в проекте считают, что избиение могло быть попыткой запугать уличных артистов.

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