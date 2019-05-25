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25.05.2019 16:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В ГД назвали "политическим" решение трибунала по керченскому инциденту

Текст: Татьяна Замахина

В думском комитете по обороне прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Ранее сегодня трибунал призвал Россию к освобождению 24 украинских моряков и трех кораблей, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не стал требовать от России прекратить уголовное дело против моряков.

Фото: РИА Новости
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Требование "политическое", потому что до этого решения "очень многие страны отказывали Российской Федерации заход в порты наших кораблей", заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин , которого цитирует РИА Новости.

Он считает, что для России в данном плане "ничего не изменится".

По мнению политика, смысла в выполнении Россией данного решения международного трибунала нет.

- Когда границу РФ нарушают, это Российская Федерация единолично принимает все необходимые меры для защиты своей государственной границы и морских рубежей. Там нет никаких международных организаций, - пояснил парламентарий.

Ранее российская сторона известила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях, так как данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Провокация Украины в Керченском проливе
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