В ГД назвали "политическим" решение трибунала по керченскому инциденту

В думском комитете по обороне прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Ранее сегодня трибунал призвал Россию к освобождению 24 украинских моряков и трех кораблей, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не стал требовать от России прекратить уголовное дело против моряков.

Требование "политическое", потому что до этого решения "очень многие страны отказывали Российской Федерации заход в порты наших кораблей", заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин , которого цитирует РИА Новости.

Он считает, что для России в данном плане "ничего не изменится".

По мнению политика, смысла в выполнении Россией данного решения международного трибунала нет.

- Когда границу РФ нарушают, это Российская Федерация единолично принимает все необходимые меры для защиты своей государственной границы и морских рубежей. Там нет никаких международных организаций, - пояснил парламентарий.

Ранее российская сторона известила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях, так как данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.