МИД прокомментировал решение трибунала по делу украинских моряков

Предусмотренные конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров не применимы к инциденту в Керченском проливе. В этой связи российская сторона намерена последовательно отстаивать позицию, согласно которой у арбитража нет юрисдикции по этому вопросу, говорится в сообщении МИД РФ.

Дипломаты отмечают, что возникновения спорных вопросов можно было бы избежать при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. "Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь", - подчеркивается в заявлении.

МИД РФ напоминает, что 25 мая в Гамбурге состоялось оглашение решения Международного трибунала по морскому праву (МТМП) о предписании временных мер по иску Украины, касающемуся безответственной провокации в районе Керченского пролива с участием трех украинских военных кораблей в ноябре 2018 года. Россия в слушаниях по временным мерам не участвовала.

Между тем Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы в районе Керченского пролива и передать Украине три конфискованных судна. Судья заявил, что Россия и Украина обязаны до 25 июня предоставить в Трибунал по морскому праву отчеты об инциденте.