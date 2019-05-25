Россия сыграет с Чехией за "бронзу" ЧМ по хоккею

В Братиславе завершился второй полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею. Сборная Канады в нем победила Чехию (5:1) и теперь сыграет с Финляндией за золотые медали. В "утешительном финале" завтра чехи встретятся с командой России.

Напомним, что наша сборная чуть ранее в тяжелейшем матче уступила 0:1 Суоми и распрощалась с мечтами о титуле, которым в последний раз владела в 2014-м году. Хоккеисты российской команды уже вернулись в отель, где и наблюдали за матчем с участием своих будущих соперников.

Чехи в Братиславе выступают фактически дома - у самой посещаемой команды турнира потрясающая поддержка. Оно и неудивительно - именно чешским болельщикам добраться до Словакии проще всего. Фанаты сделали все, что могли - заполнили трибуны до отказа, гнали игроков вперед. Но класс канадцев оказался ощутимо выше, что проявилось уже в первом периоде. Один из лидеров "кленовых листьев" Марк Стоун на шестой минуте без особого сопротивления оппонентов открыл счет.

Определяющим стало начало второго периода, когда дважды не лучшим образом сыграл чешский вратарь Патрик Бартошак. К 26-й минуте Нурс и Дюбуа сделал счет 3:0 и фактически сняли вопрос о победителе матча. Замена голкипера - "пост номер один" у чехов занял Павел Францоуз - добавила команде Милоша Ржиги порядка в обороне. Да и канадцы не форсировали события, уже начав экономить силы перед финалом. Но даже в таком энергосберегающем режиме канадцы в третьем периоде довели счет до крупного - отличили капитан сборной Туррис и Шабо. Лишь после этого Зогорна смог переиграть Мэтта Мюррея, но первая на турнире шайба вряд ли принесла Томашу радость. Канада победила 5:1 и празднует выход в финал.

Матч за третье место Россия - Чехия начнется завтра в 16:45 по московскому времени. Финал Финляндия - Канада стартует в 21:15 по Москве.