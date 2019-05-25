Трамп потребовал от Токио "более справедливых торговых отношений"

В рамках четырехдневного визита в Японию президент Дональд Трамп встретился в Токио с представителями крупнейших местных концернов. Глава Белого дома потребовал от Японии проведения "более справедливой торговой политики" и призвал активнее инвестировать в различные проекты в США, сообщает информационное агентство Reuters.

По словам Трампа, за минувшие годы Япония достигла "значительного преимущества" в торговле с Америкой. В сентябре прошлого года Вашингтон и Токио согласились провести переговоры о переформатировании торговых отношений.

По оценкам экспертов, угроза Трампа ввести штрафные пошлины на импорт японских автомобилей омрачила тесное сотрудничество между двумя странами. В этой связи премьер Японии Синдзо Абэ использует визит, чтобы как можно лучше расположить к себе американского лидера. Однако, скорее всего, ввиду предстоящих парламентских выборов в Японии, вряд ли можно ожидать от японской стороны существенных уступок.

Из японских и американских кругов следует, что отношения между Трампом и Абэ носят "беспримерный" характер. В ходе визита оба руководителя намерены найти время для дружеской игры в гольф. Трамп планирует также посетить американскую базу морских пехотинцев и призвать японское руководство к более тесному сотрудничеству в военной области.