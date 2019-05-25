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25.05.2019 09:33
Рубрика: В мире

Трамп рассмотрит вопрос помилования ряда военных преступников

Текст: Александр Саможнев

Президент США Дональд Трамп планирует помиловать нескольких военнослужащих, обвиняемых в различных военных преступлениях, сообщает газета The Huffington Post.

По данным издания, речь идет о таких криминальных деяниях, как преднамеренное убийство, осквернение трупов и расстрел безоружных гражданских лиц.

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Президент пока не огласил, дела каких обвиняемых за военные преступления он рассматривает на предмет помилования. Отметил при этом, что дождется судебного решения, прежде чем сделает выбор.

Ранее The New York Times сообщила, что Трамп запросил у Минюста дела нескольких обвиняемых в громких военных преступлениях, чтобы объявить об их помиловании 27 мая - в День поминовения погибших в боях американцев.

Между тем планы президента неожиданно натолкнулись на резкую реакцию военных. Так, известный своей аполитичностью отставной генерал армии Мартин Демпси, председатель Объединенного комитета начальников штабов, подверг Трампа критике. "Это плохая идея, нежелательный прецедент. Речь идет об отказе от моральной ответственности, что является риском для нас", - написал Демпси в Twitter.

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Ранее основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно сообщал о военных преступлениях американцев в Ираке и Афганистане. В том числе, были представлены видеоматериалы о расстреле мирных иракских граждан. В настоящее время США обвиняют Ассанжа "в шпионаже и раскрытии секретной информации", в результате чего ему грозит 175  лет тюремного заключения.

В мире США Дональд Трамп
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