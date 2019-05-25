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25.05.2019 13:28
Рубрика: В мире

В парламенте Ирана заявили о готовности страны к войне с США

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Иран готов к войне с США, но считает, что Вашингтон не пойдет на антииранскую военную авантюру. Об этом заявил глава парламентской комиссии по внешней политики и безопасности ИРИ Аллаэддин Боруджерди.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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"Иранцы готовы к реальной войне с Соединенными Штатами. Однако политика американцев в отношении Ирана является психологической войной. Именно в этом контексте следует рассматривать решение США дополнительно отправить на Ближний Восток своих военнослужащих", - сказал депутат в эфире телеканала Al Alam.

При этом он призвал страны региона быть бдительными и не поддаваться влиянию антииранской пропаганды Вашингтона.

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что США дополнительно отправят около полутора тысяч военнослужащих на Ближний Восток. По его словам, этот шаг направлен на защиту находящихся в регионе американских военных от угроз, якобы исходящих от Ирана. В Тегеране уже заявили, что увеличение численности военных США на Ближнем Востоке угрожает не только региональной безопасности и стабильности, но всему миру.

В мире Ближний Восток Иран В мире США Санкции против Ирана
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