Видео: белорус оклеил кузов своего Peugeot деревянными брусками

Пусть не очень эстетично, зато дешево, надежно и практично, видимо, рассуждал владелец Peugeot 605 Виталий из г.Лида (Республика Беларусь), оклеивая свой "пыжик" деревянными брусками. А еще экологично и аутентично, по-простому то есть, с национальными скрепами.

Но это шутка, конечно же. На самом-то деле, как признался сам лидчанин, идея тюнинговать автомобиль деревом пришла ему в голову совершенно случайно, в процессе ремонтных работ. Начал Виталий с того, что оклеил кузов малярной лентой, "чтобы уберечь лакокрасочное покрытие от повреждений", а затем ради шутки зачем-то приклеил клей-пеной один деревянный брусочек. Потом второй... Потом еще... Когда пришел в себя, было поздно - автомобиль был похож на штабель дров на колесах.

Чтобы труд не пропал зря, белорусский мастер тюнинга выехал на своем "дровомобиле" в город, на людей поглазеть и себя показать.

Через день деревянную обшивку Виталий всё же снял, но пообещал, что это не последний его тюнинг-опыт. Что теперь нам ждать от белорусского автодизайнера - даже и подумать страшно. Гипсокартоном что ли обошьет "пыжик" или кафельной плиткой обложит?