Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с "автоматом"

В России установлен новый рекорд продаж машин с автоматической коробкой передач. Как оказалось, даже очередная волна повышения цен на авторынке не смогла остановить рост популярности моделей с "автоматом".

Тотальная автоматизация

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Как известно, автоматические трансмиссии получили массовое распространение в нашей стране с многолетним запозданием. Дело в том, что в силу сложившихся стереотипов российские водители считали такие коробки передач слишком сложными и "задумчивыми", которые к тому же часто ломаются и требуют дорогостоящего ремонта. Однако со временем опыт езды на "автомате" развеял эти предубеждения, а выбор машин с автоматической трансмиссией охватил даже бюджетный сегмент.

В результате доля машин, оснащенных "автоматом", "роботом" или вариатором, неуклонно растет на протяжении вот уже более 10 лет. Еще в 2007 году на такие автомобили приходилось свыше 20% всех продаж, уже в 2015-м эта доля превысила 50-процентную отметку, а в нынешнем году установлен новый рекорд.

Согласно данным агентства "Автостат", в первом квартале было реализовано 215,6 тыс. легковых машин с автоматической трансмиссией (+7%), что составляет 59% от общего объема российского рынка. Стоит отметить, что российские автомобилисты продолжают отказываться от более дешевых механических коробок передач, несмотря на продолжающийся рост цен на новые автомобили, который уже привел к общему падению продаж. И по прогнозам экспертов, популярность "автоматов" среди отечественных водителей будет расти и дальше.

По словам руководителя отдела продаж "Авилон. Официальный дилер Volkswagen" Максима Васильева, прямой зависимости между доходами населения и выбором трансмиссии в покупаемых автомобилях не прослеживается. Целевая аудитория автоматических коробок передач различна и охватывает все группы автолюбителей, от начинающего водителя до опытного. Причина же их популярности в том, что львиная доля продаж новых машин в России приходится на крупные города, где дорожная обстановка (загруженность/пробки) естественным образом способствует увеличению спроса на автоматическую трансмиссию, тем более что у покупателей основным критерием при выборе автомобиля является комфорт.

"Немалую роль в росте популярности машин на "автомате” сыграли сами автопроизводители. Благодаря современным технологиям удалось создать АКП, которые удачно сочетают в себе преимущества как механических коробок передач (надежность, экономичность), так и автоматических (комфорт, плавность переключения). К тому же сегодня многие производители оснащают свои модели безальтернативной автоматической коробкой передач - например, Toyota Camry или Mitsubishi Outlander", - отмечает эксперт.

Гонки на "автомате"

Что касается рейтинга самых продаваемых в России автомобилей с "автоматом", безусловным бестселлером является Kia Rio - за первые три месяца 2019 года его приобрели 16 тыс. россиян (+6%), гласят данные "Автостата". Далее следуют сразу две модели Hyundai - кроссовер Creta (12 тыс. шт., +8%) и седан Solaris (10,1 тыс. шт., +3%). Замыкают пятерку лидеров седаны Toyota Camry (8,3 тыс. шт.,+37%) и Volkswagen Polo (6,9 тыс. шт., +23%). А вот самые доступные модели с автоматической трансмиссией, такие как Lada Granta и Vesta, Datsun on-DO и Renault Logan, в этот рейтинг не попали.

Как поясняет заместитель директора департамента послепродажного обслуживания ГК "АвтоСпецЦентр" Дмитрий Каминский, потребители бюджетных машин в первую очередь стремятся сэкономить, а АКП повышает цену автомобиля как минимум на 50 тыс. рублей. Кроме того, обслуживание и ремонт механической коробки передач обходится дешевле, расход топлива также оказывается меньше.

Между тем во второй половине топ-10 рейтинга самых продаваемых в России автомобилей с "автоматом" оказались исключительно кроссоверы: Kia Sportage (6,6 тыс. шт., -2%), Volkswagen Tiguan (6,5 тыс. шт., -4%), Nissan X-Trail (5,8 тыс. шт., +25%), Mitsubishi Outlander (5,7 тыс. шт., +3%) и Nissan Qashqai (5,6 тыс. шт., +48%). Несмотря на то, что высшие строчки в этом рейтинге занимают преимущественно седаны, доля автоматической трансмиссии в продажах моделей SUV традиционно выше. Однако в силу более высокой цены кроссоверы проигрывают легковушкам в количественном выражении.

За комфорт надо платить

Фото: Пресс-служба Skoda.

"Автомобили класса SUV считаются "универсальными”, а под этот параметр лучшим образом подходит автоматическая коробка передач. Таким образом, кроссовер, оснащенный "автоматом”, одинаково хорош, как в городе, так и за его пределами", - комментирует Максим Васильев.

Показательно, что уровень спроса на модели с "автоматом" заметно различается в зависимости от класса и цены автомобиля. Как показал опрос, проведенный специалистами "Автостата", чаще всего автоматическую трансмиссию выбирают покупатели машин премиум-класса (53%) и массовых иномарок (46%). А вот в сегментах китайских и отечественных автомобилей эта доля оказалась гораздо меньше - 26% и 13% соответственно.

"Высокая доля АКП у премиальных иномарок объясняется просто - их статусность, требование к высокому уровню комфорта, а также отсутствие механических коробок в принципе у большинства моделей.

Низкая популярность автоматических трансмиссий среди потребителей китайских и российских машин во многом обусловлена тем, что доплата за "автомат” будет для них слишком весомой. Также, возможно, что более низкое качество агрегатов выливается в частые поломки в процессе эксплуатации", - рассуждает консультант Frost & Sullivan Иван Кондратенко.