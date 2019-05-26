Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею

Чемпионом мира по хоккею стала сборная Финляндии. В финальном матче, прошедшем в Братиславе, команда Юкки Ялонена обыграла Канаду со счетом 3:1. Для Суоми это третий титул в истории.

Канадцы в этом финале виделись фаворитом. И даже тот факт, что Финляндия - единственная сборная, которая смогла на этом турнире нанести поражение "кленовым листьям" на групповом этапе, никого не смущал. Тогда Канада только сыгрывалась, и за 16 дней успела здорово прибавить. Их легкая победа в полуфинале над крепкой Чехией 5:1 - тому подтверждение. Ну а как в финал пробивались хоккеисты Суоми, лишний раз напоминать не надо. Стоя впятером у своих ворот, они удержали минимальные 1:0 в памятном поединке против России.

Печальный опыт "красной машины" канадцы, несомненно, учли. И со своим первым голом затягивать не стали. Ровно в середине первого периода Теодор вывел североамериканскую команду вперед. К тому моменту финны не использовали буллит. Заработанный, кстати, при игре в меньшинстве. Но Каски пробил уж слишком бесхитростно.

Казалось, удачное начало поможет канадцам быстро развить успех, но до перерыва больше забить им не удалось. А дальше стали происходить удивительные вещи. Все тот же Теодор схлопотал удаление на старте второго периода, и финнам понадобилось всего 20 секунд, чтобы использовать большинство - отличный бросок удался могильщику сборной России и капитану Суоми Марко Анттиле - 1:1. После этого финны создали еще уйму моментов у ворот Мюррея, но канадский голкипер все угрозы отвел. И на третий период команды вышли при равном счете.

43-я минута матча стала счастливой для сборной Финляндии. Неудержимый Анттила воспользовался передачей из-за ворот и во второй раз за вечер переиграл Мюррея - 2:1. Настало время для финнов вновь показать, как они умеют играть строго по счету. И Суоми на этот раз не просто отбивались. Бросок Песонена за четыре минуты до сирены ввел публику, преимущественно переживавшую за финнов, в полный экстаз - 3:1. Канадцы сняли вратаря, но спастись уже не смогли. Сборная Финляндии, которую перед началом турнира никто не включал даже в четверку фаворитов, выиграла чемпионский титул. Команда Юкки Ялонена в плей-офф одолела всех главных претендентов - Швецию, Россию и Канаду. Примечательно, что в нынешнем составе Суоми всего два игрока представляют клубы НХЛ и четыре - КХЛ. Остальные в основном играют за команды финской лиги. Но отсутствие звезд, как выясняется, совершенно не мешает добиваться отличного результата.

Этот титул стал для сборной Финляндии всего третьим в истории. Ранее Суоми побеждали на ЧМ в 1995и 2011 годах. Что интересно, предыдущее "золото" команда также взяла под руководством Юкки Ялонена и тоже в Братиславе. Напомним, что тройку призеров на турнире замкнула сборная России, чуть ранее в серии буллитов переигравшая Чехию - 3:2. Следующий чемпионат мира пройдет в Швейцарии в мае 2020 года.;