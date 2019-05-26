Иран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время переговоров в Багдаде со своим иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом предложил государствам Персидского залива заключить пакт о ненападении.

"Мы стремимся к нормализации отношений со всеми странами Персидского залива. В этой связи мы предложили различные инициативы, включая подписание договора о ненападении с государствами Персидского залива", - цитирует министра агентство ISNA.

Напомним, обстановка в районе Персидского залива заметно осложнилась после решения США усилить там свое военное присутствие для "противодействия иранской угрозе".