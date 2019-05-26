"Нано-опера" сдала свой четвертый экзамен

В течение трех дней конкурсанты с помощью солистов и артистов хора "Геликона" демонстрировали свои таланты и умение совершить почти невозможное - всего за 10 минут поставить оперную арию или дуэт, а за 15 минут - массовую сцену. Сдать такой экзамен перед строгим жюри, перед телекамерами непросто даже опытным профессионалам. Конкурсанты в течение трех дней дерзали, импровизировали, фантазировали, творили - и в итоге проявили свои лучшие качества, позволив судьям сделать осознанный, продуманный выбор.

Обладателем первой премии стала россиянка Ляйсан Сафаргулова. Вторую премию разделили итальянец Стефано Симоне Пинтор и Елизавета Корнеева (России). Третью премию получил еще один россиянин Михаил Сабелев.

Прямая речь

Итоги конкурса корреспонденту "Российской газеты" прокомментировал известный оперный режиссер Нееме Кунингас (Эстония), поставивший более ста оперных спектаклей, оперетт и мюзиклов в театрах России, Китая, Франции, Германии, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии.

Режиссер Нееме Кунингас. Фото: Ирина Шымчак.

Господин Нееме, вы были в жюри "Нано-оперы", как смотрелось это состязание из вашего первого ряда, какое оно оставило общее впечатление? Испытывали ли волнение, все-таки быть в числе судей столь серьезного творческого соревнования - это большая ответственность…

Нееме Кунингас: Волнение, если и было, то вполне привычное, рабочее. Дело в том, что в жюри этого конкурса я приглашен уже четвертый раз, то есть, с самого первого старта "Нано-оперы". Снова и снова восхищаюсь гениальной идеей Дмитрия Бертмана - собирать вместе и устраивать смотр молодых ребят, выбравших для себя редкую и непростую профессию оперного режиссера.

От такого конкурса в выигрыше абсолютно все. И конкурсанты, которые не только могут громко заявить о себе, но и получают бесценный опыт общения и взаимодействия с артистами первой величины. И музыкальные театры - они могут "положить глаз" на самых талантливых и перспективных и привлечь их к сотрудничеству, как это было, например, с победителем первой "Нано-оперы" Дмитрием Белянушкиным, получившим вместе со званием лауреата путевку в большую режиссерскую жизнь.

Выигрывает оперное искусство в целом, потому что лучшей популяризации оперы не придумать. Многого стоят одни только эфиры телеканала "Культура", который вел прямую трансляцию на своем сайте и давал подробные сюжеты в новостях.

Были ли среди участников конкурса представители Эстонии, других прибалтийских стран?

Нееме Кунингас: Аргентина, Куба, Израиль, Италия, Испания, Украина. Неплохой букет участников, да? А вот из Эстонии, Латвии, Литвы не было даже заявок. Говорю об этом с сожалением и даже с горечью, потому что в целом заявок поступило как никогда много, около 160, и нам в жюри пришлось хорошо потрудиться, чтобы отобрать тринадцать самых интересных. То есть, чтобы только лишь попасть на конкурс в Москву, претендентам надо было выдержать предварительный конкурс в 12 человек на место. Красноречивый факт, он хорошо говорит о том, как надо относиться к молодым талантам.

Поддерживать молодых в искусстве - значит смотреть в будущее, строить музыкальное будущее. Чтобы не было вот таких драматических ситуаций: мне, например, уже 63 года, и я, тем не менее, самый молодой дипломированный оперный режиссер Эстонии.

Возможна ли организация подобного или хотя бы просто похожего проекта в Эстонии?

Нееме Кунингас: Если честно, в ближайшее время вряд ли. В Прибалтике, в Скандинавии не так много музыкальных театров, музыкальных учебных заведений, в которых можно было бы получить образование для работы в музыкальном театре. В России театральным профессиям обучают на академическом уровне, этому можно только позавидовать.

Но оперное искусство - международное, оно не имеет границ. Если нет своих специалистов, можно пригласить режиссера из другой страны…

Нееме Кунингас: Именно так поступают руководители Таллинской филармонии, а также нашей государственной концертной организации в сфере классической музыки - Eesti Kontsert. Под их патронажем в Эстонии проходят два больших фестиваля - оперно-балетный "Биргитта" в местечке Пирита, его курирует филармония, и чисто оперный - "Дни оперы на Сааремаа" - куратор Eesti Kontsert. Оба фестиваля имеют громкое имя, прочно вписаны в музыкальную карту Европы.

Так вот, после того, как ушел из жизни наш прославленный дирижер, художественный руководитель Таллиннской филармонии Эри Класс, детищем которого была "Биргитта", на должность худрука фестиваля был приглашен Дмитрий Бертман. Это не случайный, а закономерный, логический шаг, потому что Дмитрия соединяет с Эстонией больше, чем дружба. Уже много лет Дмитрий Бертман и его "Геликон-опера" украшают наши оперные праздники своими неповторимыми спектаклями. Бертман любит Эстонию, музыкальная Эстония любит его. Кстати, такой культурный мостик между странами порой может быть прочнее тех мостов, которые строят политики.

В 2012 году мне довелось побывать на "Днях оперы в Сааремаа", где как раз гастролировала "Геликон-опера". Театр представил на сцене замка Курессааре три своих топовых спектакля - оперу "Борис Годунов" Мусоргского в редакции Шостаковича, комическую оперу Россини "Севильский цирюльник", а также нашумевшую в начале 90-х оперу американского композитора Джея Риза "Распутин". Помню восторги, овации, которыми публика встречала и провожала геликонцев. Это был настоящий сааремааский триумф Бертмана и его театра.

Нееме Кунингас: Думаю, еще больший триумф ждет геликонцев в июле этого года, когда они привезут на Сааремаа премьеру музыкального спектакля "Мистер Георг Отс". Имя этого выдающегося певца, 100-летие которого будет отмечаться в следующем году, у нас знает каждый, оно ярко вписано в историю Эстонии. Ну, а музыкальная история Георга Отса, которая приедет на Сааремаа, насколько мне известно, мистическая с самого начала. Георг Отс, как Отелло, пройдет через бурю, при этом он будет незримо рядом со зрителем, но его не будет на сцене. Необычно, неожиданно? Да. Но лично я нисколько этому не удивлен, потому что знаю Дмитрия Бертмана много лет. С полным правом могу сказать, что режиссер Бертман - это мистер Неожиданность, мистер Внезапность, мистер Креатив.

Думаю, другие подробности о спектакле сейчас просто излишни. Любители музыки ждут этой премьеры с волнением и замиранием сердца, уже зимой было сложно забронировать отель на Сааремаа, ну а про лишний билетик теперь можно только мечтать.

Справка "РГ"

Нееме Кунингас окончил Таллиннскую государственную консерваторию (в настоящее время Эстонская Академия музыки и театра), позже продолжил обучение в Российской Академии театрального искусства (ГИТИС) на факультете режиссуры музыкального театра у Георгия Анисимова, Бориса Покровского и Евгения Акулова. Был главным режиссером Эстонской Национальной оперы, работал в Красноярском театре оперы и балета в качестве главного режиссера. Его профессиональные заслуги в качестве педагога и режиссера также были востребованы в оперной студии Эстонской Академии музыки и театра, оперной студии в Театрально-музыкальном колледже Гетебурга, в Китайской центральной консерватории в Пекине и в Академии имени Сибелиуса в Хельсинки. В 2007 году постановка оперы Эркки-Свена Тююра "Валленберг", созданная в соавторстве с Дмитрием Бертманом, получила Госпремию в области культуры республики Эстония.