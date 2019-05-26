Патриарх Кирилл подчеркнул важность строительства новых храмов

Поблагодарив всех, кто трудился при сооружении православного храма Всех Святых в Страсбурге, патриарх Кирилл подчеркнул, что во времена, когда мысль о высоких целях держится до первого посещения супермаркета, храмы очень важны.

Говоря проповедь в только что освященном им в Страсбурге новом храме Русской православной церкви, патриарх обратил внимание на то, что современный человек тратит "большие душевные силы на бытовую жизнь". Забывая о силе Духа Божия, без которой ему не достичь совершенства.

Поэтому человеку современной цивилизации, мысль о высоких целях у которого держится до первого посещения супермаркета, особенно важны места, где можно сосредоточиться на духовном - то есть храмы.

Патриарх отметил, что пережившая десятилетия гонений на церковь Россия сегодня строит "в среднем три храма в сутки".

Он пожелал и Западу не забывать о важности духовной жизни и выразил надежду на то, что новый храм будет местом диалога со всеми христианами.