Премьер-министры России и Беларуси дали месяц на подготовку программы интеграции

В вопросах строительства Союзного государства у России и Беларуси позиции сходятся на 70 процентов, а остальные 30 требуют обсуждения. Премьер-министры двух стран дали министерской рабочей группе время до 21 июня, чтобы подготовить программу действий по интеграции.

В пятницу в своей загородной резиденции глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев провел переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Правительственные делегации намеревались снова обсудить накопившиеся проблемы в отношениях. "Есть и стратегические вопросы, в частности, по нашему взаимодействию в рамках Союзного государства", - подчеркнул премьер-министр России, открывая встречу.

На заседании Совета министров Союзного государства в конце прошлого года обсуждались дальнейшие пути интеграции государств. Этими же вопросами занимаются рабочие группы с участием министров. "Я думаю, что по этим вопросам можно было бы пройтись для того, чтобы "сверить часы", - предложил Медведев.

По словам Сергея Румаса, Минск получил от Москвы предложения по дальнейшей интеграции, проработал их, дал ответы. Теперь правительства могли бы обговорить детали. "На 70 процентов наши позиции сходятся, и сегодня хотелось бы по оставшимся 30 процентам понять, где у нас и в чем различия и какие развязки есть", - заявил премьер-министр Беларуси.

Час председатели правительств разговаривали один на один, после чего переговоры продолжились при участии делегаций. Дмитрий Медведев, как рассказал его пресс-секретарь Олег Осипов, остался удовлетворен состоявшимся обсуждением. Была подробно разобрана вся повестка отношений, включая торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в формате Евразийского экономического союза.

По итогам встречи премьеры дали министерской рабочей группе, занимающейся интеграционными процессами, месяц на то, чтобы проработать те 30 процентов вопросов, требующих поиск компромисса. Через месяц Медведев и Румас договорились встретиться вновь и посмотреть, что подготовили их подчиненные.

Позиции Москвы и Минска сходятся на 70 процентов, остальные 30 требуют поиска компромиссов

Программу действий, рассказал председатель правительства Беларуси, рабочая группа по интеграции должна подготовить до 21 июня. Премьер-министры хотят увидеть сводный документ с меньшим количеством разногласий. "По большинству позиций - как двигаться по пути интеграции - схожие мнения, - подчеркнул Сергей Румас. - Большинство из этих вопросов мы развиваем уже в Евразийском экономическом союзе, но, учитывая взаимную волю и позицию двух стран, мы могли бы двигаться по ним в Союзном государстве быстрее".

Тема загрязнения нефтепровода "Дружба" некачественной нефтью в программу интеграции не входит, но обсуждается отдельно. Вопрос поднимался на уровне глав правительств, продолжили свои встречи вице-премьеры Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко.

Так, еще после переговоров зампредов правительств от 16 мая появилось поручение создать рабочую группу, которая займется всеми вопросами по устранению последствий чрезвычайного происшествия с "грязной" нефтью в экспортном нефтепроводе. В том числе до 10 июня ей предстоит разработать методику оценки ущерба от загрязнения трубы.

Накануне переговоров премьер-министров Козак и Ляшенко встретились еще раз, чтобы обсудить сотрудничество в нефтяной сфере. Они договорились согласовать план мероприятий по вытеснению из части магистральных трубопроводов и резервуарного парка нефти с превышением содержания органических хлоридов на обратно территорию России. Кроме того, эта рабочая группа должна до 29 мая выработать решение по дополнительным поставкам в июне на ОАО "Нафтан" нефти в объеме до 200 тысяч тонн.

Министр экономического развития России Максим Орешкин, комментируя происшествие на нефтепроводе, подчеркнул, что пока рано говорить о помощи "Транснефти" или пересмотре дивидендов компании из-за компенсации партнерам. "Для начала нужно определить эти суммы. Они пока еще до конца не определены, потому что нужно совершить много технической работы, очень важной технической работы, для того чтобы вся эта оценка была", - заметил Орешкин.

Что касается влияния этого случая на макроэкономические показатели России, то если такое и возможно, оно будет на уровне статистической погрешности, считает глава минэкономразвития.