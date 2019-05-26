На ВДНХ открылся центр славянской письменности

Мэр москвы Сергей Собянин открыл в отреставрированном павильоне "Земледелие" на ВДНХ центр славянской письменности "Слово". В этом уникальном музейном комплексе москвичи и гости столицы смогут узнать, как развивалась письменность на территории страны с древнейших времен и до наших дней.

"Музей очень необычный. Он посвящен букве, слову, кириллице, началу письменности в России. Задача была сделать его не только полезным, но и интересным. Благодарю коллег, которые много месяцев занимались этой работой: специалистов, ученых, патриархию, которая также участвовала в создании этого музея", - сказал глава города.

Выставочное пространство разместилось на площади более тысячи кв. м. Оно разделено на несколько тематических зон. На первой представлена история развития письменности со времен основания Новгорода и до реформ орфографии двадцатого века. Вторая рассказывает о влиянии различных текстов и языка на духовную, культурную и политическую сферу общественной жизни. Третья часть экспозиции повествует об истории букв и алфавита. Здесь, например, можно узнать, когда и как появилась кириллица, сколько букв было в старославянском алфавите, и сколько из них используются сейчас. Последняя зона посвящена бесписьменной культуре - фольклору и развитию невербальной коммуникации.

"Слово" - интерактивная площадка. С помощью сенсорных экранов посетители могут, например, пролистать "Чудовскую псалтырь" XV века, оригинал которой хранится в Историческом музее, а также внимательно рассмотреть берестяные грамоты, самые старые из которых относятся к XI веку. "Здесь мы будем проводить экскурсии, мастер-классы, тематические дискуссии для школьников всей России. Интересно будет не только детям, но и взрослым", - рассказала старший экскурсовод центра славянской письменности "Слово" Анна Глобачева.

С помощью сенсорных экранов посетители могут пролистать "Чудовскую псалтырь" XV века, а также рассмотреть берестяные грамоты, самые старые из которых относятся к XI веку

Огромную консультационную поддержку на всех этапах центру оказали представители патриархии. "Мы очень рады, что центр назвали именно так, потому что это одно из имен Божьих. Наш культурный код заключен именно в словах. Это крайне необходимое место, куда стоит привести своих детей и посетить самому, вспомнить ту колоссальную историю, которую мы имеем. После посещения этого музея хочется гордиться своим языком", - сказал протоиерей, руководитель управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Дмитрий Рощин.

Приятно и то, что восстановлен павильон, в котором расположился центр. Еще недавно он находился в аварийном состоянии и был фактически потерянным для города. Но после нескольких лет кропотливой и трудной работы этот самый красивый павильон восстановлен. "Сегодня он сияет всеми красками так, как сиял и выглядел много лет тому назад, когда его построили", - отметил градоначальник.

Работать экспозиция будет во все дни, кроме понедельника, с 11.00 до 22.00. Стоимость входа - 300 рублей (для детей до 6 лет - бесплатно), а за экскурсию придется дополнительно отдать 250 рублей.

Кстати

Найти 58-й павильон (бывший "Украинская ССР"), где расположился центр, совсем несложно - он находится прямо напротив открывшего после реставрации фонтана "Каменный цветок".