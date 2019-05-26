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26.05.2019 23:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мальчики, девочки, выговор

Изменятся правила приема в популярные школы
Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Российская газета - Столичный выпуск № 112(7870)
Скандал, разгоревшийся в Перми, где в муниципальной гимназии N4 ввели балльную систему для поступления в первый класс, получил продолжение. В результате пермские власти решили изменить систему набора детей в популярные в городе учебные заведения. Заявление об этом сделала заместитель главы города Людмила Гаджиева.

- Проблема статусных школ состоит в том, что очень многие хотят там учиться, - отметила она. - Поэтому при поступлении в них и предлагалось пройти разные тесты. А согласно закону конкурсы и прочие фильтры можно применять только при поступлении в пятый класс. К сожалению, директор гимназии N4 Татьяна Дьякова превысила свои полномочия введением проходных баллов при поступлении в первый класс. Да еще и затронула при этом гендерный вопрос.

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Поэтому пермские власти приняли решение о том, что возможность поступить в школы, пользующиеся повышенным спросом, появится только после окончания четвертого класса. Там уже будет проходить индивидуальный отбор - конкурсы и прочее. Такой опыт в Перми есть. Это школа N146 с углубленным изучением физики и математики. В нее принимают, начиная с седьмого класса. Набор в экономическую школу N145 производится с пятого класса. А в лицей N2 и вовсе берут только с 10-го класса.

- Конечно, это надо обсуждать, - подчеркнула Гаджиева. - В ближайшее время будет создана рабочая группа из педагогов и родителей, наверное, и прокуратуру пригласим, и станем обсуждать, как это будет выглядеть и действовать.

В этом году применять новшество не будут. По мнению чиновницы, такой порядок отбора заработает в Перми со следующего года. И сначала будет определен перечень учебных заведений, пользующихся наибольшим спросом в городе среди детей и их родителей.

Почему вообще существуютпроходные баллы при поступлении в первый класс?

Директор гимназии N4 Татьяна Дьякова, ставшая невольным инициатором столь значительных перемен в системе образования, получит выговор. Чтобы ситуация с проходными баллами и гендерным перекосом не повторилась, во всех школах Перми начались проверки правил поступления детей в первый класс. Напомним, на прошлой неделе в городе разгорелся скандал, связанный с поступлением детей в первый класс гимназии N4 имени братьев Каменских. Одна из мам будущего первоклашки возмутилась, прочитав объявление в фойе учебного заведения. Там было сказано, что девочкам, пожелавшим учиться именно здесь, следует набрать 69,1 проходного балла, а мальчикам - всего 65,7.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Информация об этом моментально разлетелась в интернете, вызвав неоднозначную реакцию у пермяков. Кто-то полагал, что такие требования вполне обоснованны в силу неравномерности развития мальчиков и девочек в школьном возрасте. Другие посчитали такой подход унизительным. Люди спрашивали: почему вообще существуют проходные баллы при поступлении в первый класс. Здесь никаких ограничений, кроме отсутствия свободных мест в школе, быть не может. Это предусмотрено законом. Сама директор гимназии от встреч с журналистами, чтобы разъяснить свою позицию, всячески уклонялась. Да и власти не могли рассказать, что происходит. И только прокуратура Пермского края четко определила, что произошло и какие законы нарушены.

В настоящее время проверки продолжаются, но общий вывод уже ясен: гендерного перекоса при обучении детей в школах власти города больше не допустят. И нарушения прав первоклассников тоже.

Общество Образование Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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