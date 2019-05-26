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26.05.2019 16:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Над городами России пролетел "поезд из спутников" Илона Маска

Текст: Айгуль Камаева

Жители Урала и других регионов страны стали свидетелями необычного явления, как по ночному небу движется "небесный поезд" из 60 спутников связи. Их 24 мая запустила в космос компания Илона Маска SpaceX.

В SpaceX сообщили о новых успехах при запуске ракеты Falcon Heavy

В космосе спутники выстроились в цепочку. Из-за низкого пролета над землей, наблюдать за ними могли все желающие даже невооруженным взглядом. Астрономы-любители Башкирии и Свердловской области засняли "небесный поезд" на камеру. В интернете многочисленные уже "лайки" набрало видео Ильи Янковского, который написал у себя на странице, что ему удалось за ночь снять два пролета группы спутников Starlink.

- Надо сказать - зрелище весьма необычное, - заметил Илья Янковский.

На YouTube также появилось видео астронома-любителя из Башкирии Noumenom. Он наблюдал за "поездом Starlink" из Белебея в ночь на 26 мая.

Спутники запущены в космос, чтобы обеспечить всем жителям Земли доступом к широкополосному интернету.

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