Количество погибших в авариях по вине пьяных водителей сократилось на 15 процентов в первом квартале этого года. Госавтоинспекция проанализировала ситуацию с теми, кто в нетрезвом виде управлял автомобилем.

За первые четыре месяца этого года на российских дорогах произошло 2628 аварий с водителями, у которых выявлены признаки опьянения. В них погибли 523 человека и получили ранения 3846. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 3,9, 15 и 1,7 процента соответственно. При этом в 185 авариях из них погибли 11 детей, а 211 получили ранения.

Несмотря на регулярное сокращение таких аварий, Госавтоинспекция активно занимается выявлением нетрезвых водителей на дороге. Так, в первом квартале года проведено более 11 тысяч сплошных проверок. Это когда останавливают подряд всех водителей на специально выбранном участке дороги. В результате этих мероприятий было выявлено около 11,6 тысячи водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Нередко помощь в выявлении нетрезвых водителей оказывают обычные граждане. Они различными способами сообщают в полицию о нарушениях водителями тех или иных Правил дорожного движения. В 1-м квартале этого года пресечено около 80 тысяч нарушений правил по сообщениям неравнодушных граждан. При этом за управление автомобилем в нетрезвом виде по таким сообщениям задержаны более 6,2 тысячи водителей. То есть каждый двадцатый из всех любителей прокатиться подшофе был выявлен по сообщениям бдительных граждан. Всего же с начала года в нетрезвом виде за рулем попались 120 тысяч водителей.

Также в подразделения Госавтоинспекции поступило почти 102 тысячи обращений граждан с приложением фото- и видеоматериалов фиксации нарушений правил. По ним вынесено порядка 25,3 тысячи постановлений о наложении штрафов.

В ГИБДД считают, что помощь граждан в выявлении нетрезвых водителей необходима. По этой причине, например, в Томской области на объектах придорожного сервиса инспекторы разместили наклейки с номерами телефонов, по которым можно сообщить об участниках дорожного движения, нарушающих правила, в том числе о людях, управляющих автомобилями и ведущими себя неадекватно. В Госавтоинспекции призывают всех сообщать о подозрительных водителях ближайшему наряду ДПС. Или звонить в полицию.