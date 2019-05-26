Поющие мосты и велопарад: Петербург отмечает День города

Петербург 26 мая отмечает День города. Официальная дата рождения Санкт-Петербурга - 27 мая, но именно в канун этой даты, в воскресенье, в городе пройдут большие праздничные мероприятия. Всего их запланировано более 200.

Одним из первых станет "Большой велопарад", который начнется на Лиговском проспекте, а финиширует в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

У Невских ворот Петропавловской крепости в это же время начнется историческая реконструкция - церемония открытия навигации - водного праздника, проводившегося на Неве в XVIII-ХIХ веках, и морского парада, в котором примут участие современные моторные яхты, теплоходы, скоростные и ретро катера, исторические капитанские гички, гидроциклы и катамараны.

За несколько минут до традиционного полуденного выстрела к Комендантской пристани прибудет флагманский катер "Голландец" с комендантом крепости на борту. По сценарию, он доставит Петру I, принимающему парад на причале, кубок с невской водой. Согласно традиции император вернет коменданту обратно кубок, наполненный золотыми и серебряными монетами.

В 12:00 в "Санкт-Петербургском Доме национальностей", который расположен на Моховой улице, начнется "Бал национальностей". А через час по Невскому проспекту пройдет шоу тысяч барабанщиков. Его сменит шествие роллеров и скейтеров.

Финалом праздничного дня станет гала-концерт "Классика на Дворцовой", в котором примут участие Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева и другие прославленные звезды мировой оперной сцены. Помимо музыки зрителей ждет еще и роскошное мультимедийное шоу, которое развернется на Адмиралтейской набережной и Дворцовой площади.

А завершится день открытием нового сезона звукового шоу "Поющие мосты".

В исполнении оркестра "Северная симфония" под руководством Фабио Мастранджело прозвучит новая программа, в которую, в частности, включена "Пляска скоморохов" из оперы Римского-Корсакова "Снегурочка" - приношение к 175-летию композитора. В завершение концерта состоится зажжение факелов Ростральных колонн, а музыканты исполнят "Гимн великому городу" Рейнгольда Глиэра.