Вместо Нетребко на Дворцовой площади споют Абдразаков и Джиоева

Хедлайнерами гала-концерта "Классика на Дворцовой" станут Вероника Джиоева и Ильдар Абдразаков. Как уже сообщалось ранее, концерт состоится 26 мая и будет посвящен Дню города - дню основания Санкт-Петербурга.

Объявленные ранее в программе народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов вынуждены отменить свои выступления на крупнейшем

концерте классического искусства под открытым небом в связи с необходимостью восстановительного периода после перенесенного заболевания.

Гала-концерт "Классика на Дворцовой" начнется 26 мая в 21.00. Вход свободный.

Звезды, которых услышит публика - обитатели оперного олимпа. Ильдар Абдразаков - народный артист Республики Татарстан, народный артист Республики Башкортостан, солист Мариинского театра и обладатель неофициального титула "Лучший бас мира". В его творческой биографии - выступления на лучших оперных сценах, в числе которых Большой театр, Метрополитен Опера, Вашингтонская опера, Ла Скала и многие другие.

Вероника Джиоева - одна из самых востребованных в мире оперных певиц из России. Она сотрудничает с выдающимися дирижерами, среди которых Марис Янсонс, Владимир Спиваков, Тревор Пиннок, Владимир Федосеев, Юрий Башмет, Хартмут Хенхен, Симонa Янг, Михаил Плетнев и многие другие.