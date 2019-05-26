По Невскому проспекту прошла цирковая колонна во главе с Запашными

Братья Аскольд и Эдгар Запашные возглавили колонну на цирковых скакунах, которая прошла по Невскому проспекту. Это - подарок Санкт-Петербургу в честь Дня города.

Помимо известных укротителей в колонне - акробаты, гимнасты и другие цирковые артисты, а также - 20 карет, в которых на стрелку Васильевского острова движутся участники "Бала национальностей". Он по традиции развернется на Биржевой площади вблизи Ростральных колонн.

Петербург - многонациональный город, и представители всех народов, которые живут в Северной столице, отмечают день его рождения, демонстрируя горожанам свои культурные достижения: песни, танцы, секреты национальной кухни.