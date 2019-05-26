Ретроавтомобили проехали маршем по Петербургу

В канун Дня города в Санкт-Петербурге прошел парад ретро-автомобилей, в котором приняло участие 250 машин. Колонна совершила марш через несколько центральных районов города: от Морской набережной на Васильевском острове через Дворцовый мост по Невскому проспекту.

Среди увиденных автомашин зрителей особенно привлекли ветераны общественного транспорта. Здесь можно было увидеть первый советский междугородный автобус ЗИС-127, который был снят с производства в 1961 году.

По словам пресс-службы "Пассажиравтотранса", в параде приняли участие 50 раритетных автобусов и троллейбусов, например "Икарус" 1972 года выпуска. Таких во всем мире сохранилось всего пять штук.

Помимо общественного транспорта зрителям представили легендарную "Эмку" - ГМЗ М-1, один из первых в стране массовых легковых автомобилей, а также - "Победу" (ГАЗ М-20), которая пленяла воображение наших дедушек и бабушек в 50-е годы. Были в колонне и трофейные автомобили - например, немецкий DKW военных времен с деревянным кузовом.

На парад прибыли участники из клубов ретро-автомобилей разных регионов России - Москвы, Рязани, Ростова-на-Дону, Волгограда, Великого Новгорода, а также их коллеги из Эстонии, Финляндии и Германии. После парада вся ретро-техника устроила парковку на Инженерной улице, где пешеходы могли подробнее рассмотреть авто, забраться внутрь и сфотографироваться.