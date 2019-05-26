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26.05.2019 12:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В День основания Петербурга возложат цветы к Медному всаднику

Текст: Ольга Штраус

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому на Сенатской площади состоится в день основания Санкт-Петербурга 27 мая.

В акватории Невы в День города началось водное шоу

В церемонии возложения цветов к Медному всаднику - памятнику императору Петру Великому, основателю Санкт-Петербурга, примут участие члены правительства города и депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также представители командования Западного военного округа, и почетные граждане города.

По окончании церемонии солдаты роты почетного караула штаба Западного военного округа пройдут торжественным маршем по Адмиралтейской набережной.

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