В День основания Петербурга возложат цветы к Медному всаднику

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому на Сенатской площади состоится в день основания Санкт-Петербурга 27 мая.

В церемонии возложения цветов к Медному всаднику - памятнику императору Петру Великому, основателю Санкт-Петербурга, примут участие члены правительства города и депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также представители командования Западного военного округа, и почетные граждане города.

По окончании церемонии солдаты роты почетного караула штаба Западного военного округа пройдут торжественным маршем по Адмиралтейской набережной.