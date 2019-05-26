"Краснодар" остался на третьем месте в чемпионате России

В воскресенье в матче заключительного 30-го тура российской Премьер-лиги "Краснодар" в присутствии почти 35 тысяч зрителей победил казанский "Рубин" - 1:0 (0:0). Таким образом, "быки" с 56-ю очками все-таки остались на третьем месте в первенстве страны. А серебро и прямая путевка в Лигу чемпионов достались "Локомотиву", который в параллельном поединке в Москве обыграл "Уфу" со счетом 1:0. Железнодорожники также набрали 56 очков, но оказались выше кубанской команды по личным встречам.

Всю последнюю неделю в столице южного края главная тема обсуждения - это историческое попадание "Краснодара" в Лигу чемпионов. Причем клуб уже начал усиление накануне старта в главном европейском турнире: на днях многолетние контракты с "быками" подписали бразильский хавбек из португальской "Санта-Клары" Кайо и датский полузащитник голландского "Зволле" Юнес Намли. Хотя параллельно понесли две и тяжелые потери: блестящий уругвайский диспетчер Маурисио Перейра уезжает по семейным обстоятельствам в Испанию, а с ключевым опорником Шарлем Каборре кубанцы решили расстаться. При этом оба вышли сегодня в стартовом составе и ожидается, что их фанаты проводят громкими аплодисментами во время замен.

При этом еще не факт, что "Краснодар" осенью дебютирует в групповом этапе Лиги чемпионов: если дома столичный "Локо" не оступится в поединке с "Уфой", то "быки" (им в любом случае требуется побеждать казанцев) останутся на третьем месте, и тогда им придется преодолевать тяжелейшие два отборочных раунда.

Что касается "Рубина", то здесь разговоры касались в основном судьбы его главного тренера: Курбан Бердыев признался, что после этого матча объявит о своей отставке, и возможно, расскажет, куда именитый наставник переходит.

Гости, для которых результат этой встречи ничего практически не значил, начали весело и раскрепощено, временами запирая южан на их половине. Хотя первый опасный момент возник именно у ворот "Рубина": на шестой минуте минута Классон метров с 13 без помех зарядил выше перекладины. Постепенно "быки" забрали мяч под свой контроль, а казанцы стали заниматься - причем без всякой суеты - исключительно разрушением многочисленных комбинаций соперника.

А вот "Локомотиву" в конце первого тайма удалось забить "золотой" в такой ситуации мяч (Фернандеш классно исполнил штрафной) в ворота "Уфы", чем, похоже, интрига в борьбе за серебро первенства России и прямую путевку в Лигу чемпионов была исчерпана. А в начале второй половине португалец вообще мог снять все вопросы, однако не сумел реализовать пенальти.

На что "Краснодар" тут же ответил результативной атакой: Вандерсон выложил мяч Классону, который из пределов штрафной точно пробил мимо голкипера казанцев - 1:0, 57-я минута. Это 12-й гол шведского полузащитника в нынешнем чемпионате.

Но чуда от "Уфы" кубанцы не дождались, и судьба второго места решилась в пользу "Локо" благодаря личным встречам (1:2 и 1:0) исключительно за счет забитого железнодорожниками мяча на чужом поле.