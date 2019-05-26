Сборная России завоевала бронзовые медали на чемпионате мира в Словакии

И это тот случай, когда результат сборной трудно описать одним словом. Даже игроки и главный тренер затруднились с ответом. Хотя и улыбки на их лицах были недолгими. Вчера сборная провела тяжелейший "утешительный финал" с Чехией. 2:2 по итогам основного и дополнительного времени, затем серия буллитов, где чудеса творил Андрей Василевский. Российский вратарь вообще провел фантастический матч - отразил 48 бросков и четыре подряд "хоккейных пенальти". Ковальчук и Гусев свои буллиты забили, и сборная России спустя два года вернулась на пьедестал.

Но как только фанфары отгремели и игроки с медалями на шеях вышли с площадки в смешанную зону, лица хоккеистов вновь стали серьезными. Никуда ведь было не деться от воспоминаний субботы, когда сборная Финляндии костьми легла на братиславский лед. И не дала нашим суперзвездным снайперам ни разу поразить свои ворота. Воспользовавшись одной-единственной ошибкой, Суоми окончательно окопались в своей зоне и отстояли вполне футбольный счет 1:0. Который оставил сборную России, до того выигравшую на турнире восемь матчей подряд, без надежд побороться с Канадой за "золото". "Кленовые листья", к слову, в своем полуфинале чехов почти не заметили - 5:1. И получили в соперники по "золотому" матчу команду, составленную в основном из игроков финской лиги.

Одним из тех, кто в полуфинале был ближе всех к голу, был Александр Овечкин. Но ему откровенно не везло. Не забил он и в "бронзовом" матче. Но в качестве доказательства, что Ови бился за команду, не щадя себя, была здоровенная рана на подбородке. Есть подозрение, что Александр в Братиславе заработал себе внушительный шрам. И подводя итоги турнира, Овечкин несколько раз подчеркивал - сделали все, что могли.

Александр, чехи сильно перебросали сборную России. С чем это связано? "Физики" не хватало?

Александр Овечкин: Вся игра была вязкая. Мы знали, что в первом периоде они будут больше играть от обороны. Они забили две шайбы, мы сравняли. Можно сказать, случайно, но гол есть гол. Мы его сберегли, а дальше Василевский уже все сделал для нас.

Поражение в полуфинале сказывалось сейчас?

Александр Овечкин: Ну конечно. Обе команды были разочарованы вчерашними матчами, отдали в них очень много сил - хотели играть в финале, но не получилось.

Почему у вашего звена в целом турнир не задался?

Александр Овечкин: Я бы не сказал, что турнир не получился. Мы играли за выход в финал. Если брать в совокупности всю команду, то мы сыграли хорошо. Все четыре звена играли правильно, играли на команду.

Можно сказать, что это одна из лучших сборных, в которых вы выступали?

Александр Овечкин: Все сборные хорошие. Если ты попал в сборную России, это означает, что ты один из лучших игроков и на данный момент достоин выступать за свою страну. Конечно, по именам сборная очень сильная, хотели и рассчитывали на "золото", но...

Кто-то из болельщиков говорит - зачем вызывать Овечкина, уставшего после НХЛ, лучше ставить кого-то из молодых. Что скажете на это?

Александр Овечкин: Что говорить тем людям, которые никогда не играли в хоккей. Я считаю, что это не болельщики - те, кто ждет проигрыша или неудачи, чтобы оскорбить, сказать, какой плохой Овечкин или кто-то еще. Мы играем все вместе за страну, все мы бьемся и хотим выиграть. А те, кто это говорит, - их просто не надо слушать и обращать внимание. Но таких у нас, к сожалению, очень много.

У вас не первая бронзовая медаль. Эта - какая-то особенная?

Александр Овечкин: "Золото" всегда особеннее. Но лучше выиграть матч за третье место, чем проиграть в финале. Здесь уже нечего сказать. Мы выиграли "бронзу" и едем домой с поднятой головой. Мы сделали все, что могли.

Естественно, после такого выступления не может не быть вопросов к тренерскому штабу. Хотя искать именно в нем единственную причину поражения в полуфинале точно не стоит. Финнам в ответственных матчах ранее проигрывали и Вячеслав Быков, и Зинэтула Билялетдинов, и Олег Знарок. Просто сборная России категорически не умеет играть с соперником, столь глубоко уходящим в оборону и вяжущим по рукам и ногам. Так что слова Владислава Третьяка, объявившего, что Илья Воробьев остается у руля сборной России, удивления не вызвали. Ломать сейчас дрова сгоряча - не лучшее решение. Тем более что сам Илья Петрович получил очень полезный опыт. И наверняка применит его в дальнейшем.

С какими чувствами покидаете турнир?

Илья Воробьев: С двоякими. Хотелось, конечно, большего, но один гол нас отделил от этого и одна игра. Мы из десяти матчей выиграли девять. Но жизнь такая.

Главной ареной чемпионата мира-2023 в Санкт-Петербурге должна стать новая арена вместимостью порядка 22 тысяч человек

Почему второй матч с чехами дался намного труднее?

Илья Воробьев: То, что нам надо кровь из носу, наверное, давило.

Поражение на групповом этапе было бы полезным?

Илья Воробьев: Сейчас в конце можно, наверное, сказать, что да. Возможно, и было бы.

Чего больше всего не хватило в полуфинале с финнами?

Илья Воробьев: Очень неудобно для нас они играли. Надо было больше шайбу из середины убирать, по бортам проходить среднюю зону. Мы очень много в средней зоне шайб теряли на выходах. Надо было более продольно играть, скажем так.

Овечкин сказал, что лучше выиграть матч за "бронзу", чем проиграть финал. Согласны с таким утверждением?

Илья Воробьев: Был в обеих ситуациях. "Бронзу" выигрываешь, а "серебро" проигрываешь - есть такое в психологии. Цена медали все равно другая, хотя в голове да, это есть.

Владислав Третьяк сказал, что Воробьев работает дальше, выразил вам доверие. Насколько это вдохновляет?

Илья Воробьев: Вдохновляет. Дайте отдышаться.

Овечкин не разочаровал?

Илья Воробьев: У нас одна команда. Нельзя, чтобы каждый из них забил по 18 голов. Понятно, что ребята по-разному привыкли играть в своих клубах и игровое время там другое.

Первый опыт работы с такими звездами. Как его оцените?

Илья Воробьев: Ребята приехали с хорошим настроем. У нас не получилась одна игра. Но ребятам надо сказать спасибо, что приехали, не занимались перетягиванием одеяла на себя.

Возможно такое, что сборная России в единичных случаях будет применять тактику финнов и играть строго от обороны?

Илья Воробьев: В принципе возможно, но тогда надо майки поменять на другие. Сборная России так никогда не играла, и надеюсь, что не будет. Думаю, это вызвало бы отторжение у болельщиков, да и у самих игроков.

В чем ваша главная ошибка?

Илья Воробьев: Буду думать. Сейчас месяц отпуска - буду разбирать, в чем была ошибка.

Пас на Питер

Важное для российского хоккея событие произошло в Братиславе не только на льду. Конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) единогласно утвердил Санкт-Петербург столицей чемпионата мира-2023. Главной ареной турнира предполагается сделать дворец, к строительству которого еще не приступали.

Арены вместимостью порядка 22 тысяч человек хотят построить в районе метро "Парк Победы". Проект уже вызвал споры и понравился не всем. С расспросами я отправился к главному человеку мирового хоккея, президенту ИИХФ Рене Фазелю. Швейцарец лучезарно улыбался и был преисполнен оптимизма.

Господин Фазель, как прокомментируете выбор в пользу Петербурга?

Рене Фазель: Санкт-Петербург - замечательный город, в котором уже дважды проходил чемпионат мира. Население в 5 миллионов человек, большая хоккейная команда СКА, традиции, великолепные культурные объекты, прекрасные болельщики - логично, что чемпионат пройдет именно в Петербурге.

Новая арена на 22 тысячи человек, которую анонсируют к чемпионату, еще не построена. Вас это не беспокоит?

Рене Фазель: Россия - это Россия (улыбается). Знаю, что в этой связи есть определенные проблемы и дискуссии, но в любом случае там уже есть две готовые арены, "Ледовый" и "Юбилейный". Российская сторона очень подвижная и креативная в этом плане. Также мы можем провести часть матчей в Москве - у России большое количество возможностей. Вспомните Олимпиаду в Сочи, как были построены объекты к Играм. Россия сделала все, надо просто ей доверять.

Такой большой дворец вообще нужен на чемпионате мира?

Рене Фазель: Для хоккея он может показаться слишком большим, но под матчи СКА можно чуть изменить конфигурацию верхнего яруса и сделать вместимость поменьше. А вот для концертов - если вы пригласите Мадонну, Леди Гага или "Роллинг Стоунз" - вам нужна арена на 22 тысячи зрителей. Именно поэтому такие дворцы появляются в больших городах. Я верю, что российская сторона найдет оптимальный вариант, как это сделать. Знаю, что она плотно сотрудничает с американским архитектурным бюро. Все будет сделано.