Сборная России выиграла "бронзу" ЧМ по хоккею

Российские хоккеисты завершили чемпионат мира в Братиславе тяжелейшей победой в матче за третье место. Команда Ильи Воробьева в серии послематчевых буллитов обыграла Чехию - 3:2. Вратарь Андрей Василевский отразил 48 бросков в створ и четыре буллита подряд.

Сборная России на этом чемпионате мира с Чехией уже встречалась на групповом этапе. Тогда "красная машина" выиграла достаточно уверенно - 3:0. Но это совершенно не обещало нашей команде легкой жизни сейчас. Как известно, дважды обыграть одну и ту же команду на турнире очень тяжело. Да и вес у матча был совершенно иным. И тут на первый план выходил настрой. А вопрос, кто быстрее забудет неудачу в полуфинале, становился ключевым.

Тренерский штаб нашей национальной команды сделал изменения в составе. В четвертое звено попал Сергей Плотников, до того отыгравший на чемпионате всего два матча. Он заменил не попавшего в заявку Ивана Телегина. Кроме того, вынужденные перестановки коснулись линии защиты. Из-за повреждения выбыл Никита Нестеров, и впервые на турнире в состав попал Артем Зуб. Правда, лишь в роли седьмого защитника и с минимальными шансами получить серьезное игровое время. Что же касается чехов, то их наставник Милош Ржига удивил прежде всего выбором вратаря. "Пост номер один" занял номинально третий номер команды Шимон Грубец, до того сыгравший лишь в одном матче.

С первых же минут стало ясно, что повторения вчерашней истории не будет. Чехи, в отличие от финнов, были явно не прочь поиграть в атаку, на встречных курсах. Так что обе команды показывали достаточно яркий хоккей. Счет, правда, удалось открыть не сразу. Лишь через 13 минут после броска Сергачева чуть подправил траекторию Григоренко, и шайба проползла между щитков вратаря - 1:0. Чехи ответили мгновенно. Ржепик, получив пас на синей линии, убежал в контратаку и переиграл Василевского. А под занавес периода позиционная атака завершилась точным броском Кубалика в дальнюю "девятку" - 2:1 в пользу Чехии.

Ситуация удалось исправить быстро. Уже через 39 секунд после начала второго периода Анисимов сравнял счет. Его бросок изначально не выглядел слишком опасным, но рикошет от клюшки защитника дезориентировал вратаря и он вновь пропустил между щитков - 2:2. Чуть позже Гусев имел отличный шанс вывести россиян вперед, но попал в каркас ворот. Чехи тоже действовали активно и заставили Андрея Василевского несколько раз пластаться в шпагатах. Так что ничья после второго периода выглядела вполне справедливо.

Третий отрезок ясности не внес, хотя моменты были. Чего стоит только шанс Кучерова, который бросал с трех метров, но не попал в створ. При равной в целом игре и счет сохранился на табло равным - овертайм. Формат "три на три" хоккеистам, проводившим второй матч за сутки, дался откровенно тяжело.

Скорости сильно упали, а самый реальный шанс вырвать победу упустил Гусев, не попавший в пустые ворота.

Обладателя бронзовых медалей пришлось выявлять в серии буллитов. Здесь Ковальчук и Гусев свои попытки использовали, а Андрей Василевский отразил четыре броска чехов и принес сборной России победу (3:2), а с ней и бронзовые медали чемпионата мира. К слову, Василевского вообще можно назвать главным героем встречи - по ходу матча он парировал аж 48 бросков в створ. Для сравнения, у чешского вратаря на счету только 28 сейвов.