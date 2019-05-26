Сегодня сборная России по хоккею сыграет с командой Чехии в матче за "бронзу" чемпионата-мира-2019.

В полуфинале команда Ильи Воробьева не показала такой феерической игры, как на протяжении всего турнира. "Красная машина" уступила команде Финляндии со счетом 0:1, а единственную шайбу забил Марко Анттила. Таким образом, российская сборная уже четвертый год подряд не смогла завоевать путевку в финал ЧМ.

Чехи, в свою очередь, пропустили пять шайб от канадцев, а ответили лишь одной. В предстоящем поединке, по мнению специалистов, у команда Милоша Ржиги тоже немного шансов для победы. Ведь на групповом этапе она проиграла нашим хоккеистам со счетом 0:3.

Конечно, матч за третье место не может сравниться с финалом, но именно последняя игра дает шанс командам завершить первенство с высоко поднятой головой. Так что пожелаем удачи нашим хоккеистам!

Онлайн-трансляция встречи Россия - Чехия начнется 26 мая в 16:45 по московскому времени.