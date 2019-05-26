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26.05.2019 19:14
Рубрика: Культура

Победили все

Шоу "Голос. Дети" завершилось неожиданно
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(7870)
После скандала с итогами голосования в финале шоу "Голос. Дети" на Первом канале провели специальный выпуск. Впервые за все шесть сезонов. Но и такой ситуации, когда телезрители оспорили итоги голосования, прежде не возникало... Компания Group IB завершила расследование, которое выявило, что "на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу". Итоги 6-го сезона были аннулированы. Но недосказанность все равно оставалась.
Фото: 1tv.ru Фото: 1tv.ru
Фото: 1tv.ru

Дьякон Андрей Кураев, например, заявил: "Лично я был бы огорчен, если бы близкие мне детишки стали бы в этом принимать участие... Играть слишком всерьез - это нехорошо, какие-то взрослые страсти в это вносить, слишком переживать... все это пиар..." И даже высказывался о том, что "такие конкурсы для детей, возможно, вредны..." И все-таки кто же лучший и смогут ли дети верить в то, что в жизни и в самом деле побеждают самые талантливые? В прямом эфире восемь финалистов спели вначале хором хит Светланы Лободы "Твои глаза". А потом каждый из них исполнял свои песни. Не приехала только Микелла Абрамова, в победе которой изначально и усомнились телезрители. Но это был ее выбор, пела она все-таки достойно.

Фото: instagram.com/ mikellaabramova
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу "Голос. Дети"

Даже не сказать, кому из исполнителей в тот вечер аплодировали больше, но давайте запомним все их имена: Ержан Максим, Валерий Кузаков, Мариам Абделькадер, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Роберт Багратян, Нино Чеснер, Рената Таирова...

Участники программы, как было видно, переживали друг за друга. Может, оттого, что у ребят снова появилась уверенность в том, что все будет по-честному. Это позволяло чувствовать друг в друге не соперников в борьбе за миллион рублей, который вручают победителю, а товарищей и коллег, которые, возможно, совсем скоро придут уже и на взрослую эстраду. Кстати, приз в миллион рублей - это тоже часть будущей, пока не их, а взрослой жизни... И может, для детей стоило бы впредь придумать какую-то более адекватную для них награду.

А затем на сцену вышел генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и сказал: "Давайте любить наших детей такими, какие они есть, - с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без. Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть". И назвал победителями всех девятерых участников финала 6-го сезона.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым
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