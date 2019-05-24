Дочь Алсу отказалась участвовать в спецвыпуске программы "Голос. Дети"

Дочка Алсу отказалась участвовать в программе "Голос. Дети". Это был дополнительный выпуск, поскольку суперфинал 6-го сезона завершился небывалым скандалом. После "аномального голосования", на которое обратили внимание телезрители и руководство Первого, телеканал попросил компанию Group-IB сделать экспертизу, которая выявила массированную автоматизированную отправку SMS, сделанную в пользу участника "Голос. Дети" под номером семь. Того, что был присвоен Микелле Абрамовой.

Вот специальный выпуск, похоже, и должен был всех примирить, а заодно - дать проекту новую силу и веру в то, что справедливость всегда восторжествует.

На специальный выпуск приехали 8 участников финала. Все вместе спели хором хит "Твои глаза" из репертуара Светланы Лободы. И только сама Микелла Абрамова, которую, пожалуй, особенно и ждали, на сцене не появилась.

- Микелла Абрамова не приехала, хотя ей тоже присылали приглашения, - рассказал со сцены ведущий шоу "Голос. Дети" Дмитрий Нагиев. - Но она так решила, и это ее право…

Не прибыла на программу, кстати, и ее наставник Светлана Лобода. Представитель певицы объяснила это тем, что певица находится на гастролях в Казахстане…

В итоге специальный выпуск программы лишился главной притягательности: большинство зрителей, наверняка, хотели увидеть именно Микеллу Абрамову. Ждали, что она подтвердит свои вокальные способности и претензии на лидерство в 6-м сезоне. Гадали: как это у нее получится, когда к ней приковано особое внимание? Да и после всех пережитых волнений!..

А Микелла не приехала. И в итоге специальный выпуск превратился просто в увлекательный гала-концерт. Но главная его интрига при этом, пожалуй, все-таки исчезла…