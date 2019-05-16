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Шоу "Голос. Дети" получит специальный выпуск

ТВ и сериалы
    16.05.2019, 15:53
Текст:   Олег Усков

После выявления массированного мошенничества с "накруткой" голосов в пользу дочери Алсу на музыкальном шоу Первого канала и, как следствие, аннулирования результатов, компания приняла дополнительное решение.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
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"Первый канал принимает беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта "Голос. Дети", - говорится в официальном заявлении канала.

Спецвыпуск покажут в прямом эфире 24 мая - в нем примут участие все финалисты.

Ранее, напомним, отец юной артистки Микеллы Абрамовой утверждал, что скандал - не более чем попытки манипуляций общественным мнением.

Тогда как Юрий Лоза пожалел девочку, заявив, что ее "уничтожили" собственные родители, пустив возможную будущую карьеру ребенка под откос уже на старте.

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