Дочь Алсу опять позвали на шоу "Голос. Дети"

Десятилетнюю дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, чья победа на шестом сезоне шоу Первого канала "Голос. Дети" оказалась несколько преувеличенной, что вылилось в протяжный и неприятный скандал, получила приглашение на специальный выпуск передачи.

Напомним. После того, как выяснилось, что за Абрамову был сделан массированный "вброс" голосов, Первый канал аннулировал результаты шестого сезона. И анонсировал специальный выпуск шоу, который выйдет в прямом эфире и принять участие в котором, цитирует KP.RU пресс-службу канала, получили приглашение все финалисты.

При этом пока не называют фамилии тех, кто будет точно участвовать в программе. И, соответственно, неизвестно, выйдет ли на сцену Микелла.

Ранее о ситуации вокруг дочери Алсу высказались певица Полина Гагарина, одна из наставниц шоу "Голос", и, конечно же, Юрий Лоза.