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Дочь Алсу опять позвали на шоу "Голос. Дети"

Поп-музыка
    21.05.2019, 16:03
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети Фото: youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети
Фото: youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети

Десятилетнюю дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, чья победа на шестом сезоне шоу Первого канала "Голос. Дети" оказалась несколько преувеличенной, что вылилось в протяжный и неприятный скандал, получила приглашение на специальный выпуск передачи.  

Фото: AFP/ Jack GUEZ
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Напомним. После того, как выяснилось, что за Абрамову был сделан массированный "вброс" голосов, Первый канал аннулировал результаты шестого сезона. И анонсировал специальный выпуск шоу, который выйдет в прямом эфире и принять участие в котором, цитирует KP.RU пресс-службу канала, получили приглашение все финалисты. 

При этом пока не называют фамилии тех, кто будет точно участвовать в программе. И, соответственно, неизвестно, выйдет ли на сцену Микелла.

Ранее о ситуации вокруг дочери Алсу высказались певица Полина Гагарина, одна из наставниц шоу "Голос", и, конечно же, Юрий Лоза.

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