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Продюсер Максим Фадеев высказался о скандале на шоу "Голос. Дети"

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    16.05.2019, 17:44
Текст:   Олег Усков

Именитый российский продюсер, певец и автор песен Максим Фадеев прокомментировал очередной промежуточный этап скандала вокруг шоу Первого канала "Голос. Дети", в ходе которого выяснилось, что очки победительнице, дочери Алсу Микелле Абрамовой, оказались искусственно "накручены". 

Фото: youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети
Шнуров прокомментировал скандал вокруг дочери Алсу

В результате Первый канал аннулирует все результаты шестого сезона конкурса и в прямом эфире выпускает специальный эпизод программы - 24 мая.

"Я уважаю тех, кто признает ошибки. Я абсолютно не верю в то, что Первый канал как-то спрограммировал всю эту ситуацию", - пояснил свою позицию по ситуации Фадеев в беседе с RT.

Выразив уверенность, что канал стал "жертвами ситуации" и "не имел к этому никакого отношения".

Ранее актер и шоумен Дмитрий Нагиев призвал "не травмировать детскую психику уродливыми попытками".

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