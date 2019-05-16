Продюсер Максим Фадеев высказался о скандале на шоу "Голос. Дети"

Именитый российский продюсер, певец и автор песен Максим Фадеев прокомментировал очередной промежуточный этап скандала вокруг шоу Первого канала "Голос. Дети", в ходе которого выяснилось, что очки победительнице, дочери Алсу Микелле Абрамовой, оказались искусственно "накручены".

В результате Первый канал аннулирует все результаты шестого сезона конкурса и в прямом эфире выпускает специальный эпизод программы - 24 мая.

"Я уважаю тех, кто признает ошибки. Я абсолютно не верю в то, что Первый канал как-то спрограммировал всю эту ситуацию", - пояснил свою позицию по ситуации Фадеев в беседе с RT.

Выразив уверенность, что канал стал "жертвами ситуации" и "не имел к этому никакого отношения".

Ранее актер и шоумен Дмитрий Нагиев призвал "не травмировать детскую психику уродливыми попытками".