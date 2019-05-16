Нагиев прокомментировал отмену результатов голосования на шоу "Голос"

Актер, телеведущий шоумен Дмитрий Нагиев отреагировал на новый виток скандала вокруг шоу Первого канала "Голос. Дети": выяснилось, что итоги голосования, в ходе которого победителем шестого сезона программы стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, - "накручены".

В результате победа десятилетней Микеллы, как и итоги шоу в целом, аннулированы, и канал идет на беспрецедентный шаг - специальный выпуск "Голос. Дети" в прямом эфире с участием финалистов шестого сезона.

Нагиев акцентирует, что в специальном выпуске планируется "в первую очередь праздник для зрителей" и "максимально тонкая и корректная попытка расставить точки над "и" - не травмируя детскую психику".

"Давайте не забывать, что это всего лишь весёлая игра - "кто лучше поёт", - напомнил шоумен в комментарии RT.

Добавив: "как только взрослые вмешиваются своими уродливыми попытками что-то подправить, игра принимает не очень красивые формы".

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров призвал относиться к скандалу вокруг шоу "поспокойнее".