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Расследование выявило "накрутку" голосов для победы дочери Алсу 14:31

Нагиев прокомментировал отмену результатов голосования на шоу "Голос"

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    16.05.2019, 17:25
Текст:   Олег Усков

Актер, телеведущий шоумен Дмитрий Нагиев отреагировал на новый виток скандала вокруг шоу Первого канала "Голос. Дети": выяснилось, что итоги голосования, в ходе которого победителем шестого сезона программы стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, - "накручены".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В результате победа десятилетней Микеллы, как и итоги шоу в целом, аннулированы, и канал идет на беспрецедентный шаг - специальный выпуск "Голос. Дети" в прямом эфире с участием финалистов шестого сезона.

Нагиев акцентирует, что в специальном выпуске планируется "в первую очередь праздник для зрителей" и "максимально тонкая и корректная попытка расставить точки над "и" - не травмируя детскую психику".

"Давайте не забывать, что это всего лишь весёлая игра - "кто лучше поёт", - напомнил шоумен в комментарии RT.

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Кто смотрел наш вчерашний эфир? Я, честно говоря, даже не осилила пост, так как эмоции и переживания снова нахлынули🙈 Микусик @mikellaabramova , ты продолжаешь нас удивлять и открывать в себе новые грани своих возможностей, а ведь тебе всего 10 лет! Только вперёд, доченька! Ты уже покорила тысячи сердец, моя маленькая, сильная, целеустремленная, трудолюбивая, талантливая девочка! Как правильно сказала Светлана, нелегко тебе придётся на выбранном тобой пути. Всегда найдутся те, кто будут сравнивать, говорить несправедливые вещи, исходя исключительно из их предвзятого мнения! Ты уже сегодня, понимаешь очень многое, как абсолютно взрослый человечек стараешься справиться с этим. Твой голос и уникальность сами докажут все за себя, и очень скоро меня будут называть ‘мамой Микеллы’, в этом я не сомневаюсь!😉 Я буду самой гордой мамой Мы все верим в тебя и очень и очень любим🙏 #ГолосДети6

Публикация от ALSOU (@alsou_a)

Добавив: "как только взрослые вмешиваются своими уродливыми попытками что-то подправить, игра принимает не очень красивые формы".

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров призвал относиться к скандалу вокруг шоу "поспокойнее".

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