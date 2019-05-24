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Наставница дочери Алсу Лобода проигнорировала спецвыпуск "Голоса"

Поп-музыка
    24.05.2019, 11:57
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Певица Светлана Лобода, вокруг которой в последнее время особо богато роились СМИ (артистку заподозрили в активном романе с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном), проигнорировала специальный выпуск телешоу Первого канала "Голос. Дети", который выйдет в прямом эфире канала сегодня.

Это явствует из Facebook Лободы. Которая отправилась в Алма-Ату. С пожеланиями всем солнечного и светлого дня.

Информацию о том, что Лобода не будет участвовать в передаче, подтвердила РИА Новости и пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова.

Напомним. После того, как вскрылся массовый "вброс" голосов в пользу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой, наставницей которой была Лобода, Первый канал аннулировал результаты шестого сезона программы и организовал специальный выпуск "Голоса. Дети". На который были приглашены все финалисты сезона, включая Микеллу.  

Ранее Алсу впервые высказалась по поводу скандала с участием дочери, пообещав дать развернутый комментарий ситуации в День защиты детей.

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