Наставница дочери Алсу Лобода проигнорировала спецвыпуск "Голоса"

Певица Светлана Лобода, вокруг которой в последнее время особо богато роились СМИ (артистку заподозрили в активном романе с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном), проигнорировала специальный выпуск телешоу Первого канала "Голос. Дети", который выйдет в прямом эфире канала сегодня.

Это явствует из Facebook Лободы. Которая отправилась в Алма-Ату. С пожеланиями всем солнечного и светлого дня.

Информацию о том, что Лобода не будет участвовать в передаче, подтвердила РИА Новости и пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова.

Напомним. После того, как вскрылся массовый "вброс" голосов в пользу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой, наставницей которой была Лобода, Первый канал аннулировал результаты шестого сезона программы и организовал специальный выпуск "Голоса. Дети". На который были приглашены все финалисты сезона, включая Микеллу.

Ранее Алсу впервые высказалась по поводу скандала с участием дочери, пообещав дать развернутый комментарий ситуации в День защиты детей.