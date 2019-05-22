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Певица Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг своей дочери

Новости
    22.05.2019, 14:49
Текст:   Олег Усков
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

35-летняя российская певица и телеведущая Алсу (Абрамова) впервые прокомментировала скандал, поднявшийся вокруг ее десятилетней дочери Микеллы после победы на шестом сезоне телевизионного конкурса "Голос. Дети".

Фото: youtube.com/ А поговорить?
Наставница "Голоса" Гагарина высказалась о скандале с дочерью Алсу

Когда расследование показало, что состоялся массовый "вброс" голос за Микеллу с помощью т.н. ботов.

Алсу дала интервью в прямом эфире радио "Серебряный Дождь", заявив, что Микелла, как и другие юные артисты популярного шоу Первого канала, оказались "втянуты в какие-то игры". Но женщина предполагает, что "все должно хорошо закончиться".

Напомним, что Первым каналом было принято решение аннулировать все результаты шестого сезона передачи и 24 мая выпустить специальный эпизод с участием его финалистов. Куда приглашена и Микелла.  

Отвечая на вопрос радиостанции, примет ли там участие ее дочь, Алсу заметила, что это решать самой девочке. И добавив, что решение об участии в первый раз Микелла также принимала самостоятельно.

При этом Алсу Абрамова пообещала дать развернутый комментарий о скандале с ее дочерью 1 июня - в День защиты детей.

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