Певица Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг своей дочери

35-летняя российская певица и телеведущая Алсу (Абрамова) впервые прокомментировала скандал, поднявшийся вокруг ее десятилетней дочери Микеллы после победы на шестом сезоне телевизионного конкурса "Голос. Дети".

Когда расследование показало, что состоялся массовый "вброс" голос за Микеллу с помощью т.н. ботов.

Алсу дала интервью в прямом эфире радио "Серебряный Дождь", заявив, что Микелла, как и другие юные артисты популярного шоу Первого канала, оказались "втянуты в какие-то игры". Но женщина предполагает, что "все должно хорошо закончиться".

Напомним, что Первым каналом было принято решение аннулировать все результаты шестого сезона передачи и 24 мая выпустить специальный эпизод с участием его финалистов. Куда приглашена и Микелла.

Отвечая на вопрос радиостанции, примет ли там участие ее дочь, Алсу заметила, что это решать самой девочке. И добавив, что решение об участии в первый раз Микелла также принимала самостоятельно.

При этом Алсу Абрамова пообещала дать развернутый комментарий о скандале с ее дочерью 1 июня - в День защиты детей.