Трамп не испугался запусков ракет КНДР

Недавние ракетные пуски КНДР не вызвали беспокойства у президента США Дональда Трампа. Американский лидер выразил уверенность, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын выполнит взятые на себя обязательства по прекращению ракетных испытаний.

"Северная Корея осуществила стрельбы из небольших видов оружия, это вызвало беспокойство у некоторых людей из моего окружения, но не у меня", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

"Я полон уверенности, что председатель Ким сдержит данное мне обещание", - добавил американский президент.

Напомним, что в южнокорейских вооруженных силах сообщали, о том, что КНДР испытала два реактивных снаряда, которые преодолели расстояния 420 и 270 километров соответственно. Пуски были произведены в восточном направлении из района поселка Синори, в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, снаряды пролетели над территорией Северной Кореи и упали в Японское море.