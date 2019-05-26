Трамп обжалует решение суда касательно стены на мексиканской границе

Президент США Дональд Трамп намерен обжаловать решение суда, заблокировавшее финансирование строительства частей стены на границе с Мексикой. По мнению суда, действия правительства противоречат принципам распределения властных полномочий в государстве.

"Это решение против безопасности наших границ и в поддержку преступности, наркотиков и нелегальной перевозки людей", - возмутился Трамп в Twitter.

Американский лидер планировал использовать один миллиард долларов из бюджета Пентагона на возведение барьера на участках границы штатов Аризона и Техас с соседней страной. Между тем судья Хэйвуд Гиллиам-младший разрешил президенту изыскивать средства на стену из других источников.

Хозяин Белого дома безуспешно требовал от конгресса выделить пять миллиардов долларов на реализацию обещания, с которого три года назад стартовала его предвыборная кампания - строительство стены вдоль границы с Мексикой для пресечения нелегальной миграции. В феврале Трамп ввел режим ЧП на южной границе страны. Это позволило ему претендовать на восемь миллиардов долларов в обход конгресса, один из которых выделило министерство обороны страны.