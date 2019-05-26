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26.05.2019 21:40
Рубрика: В мире

Закипело

Представитель правительства ФРГ советует евреям отказаться от национального головного убора
Текст: Евгений Шестаков
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(7870)

Заявление уполномоченного правительства Германии по антисемитизму Феликса Кляйна, рекомендовавшего евреям в ФРГ отказаться повсюду в стране от ношения кипы, совпало по времени с выборами в Европарламент, на которых, как предполагают, свои позиции укрепит правая партия "Альтернатива для Германии".

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Впрочем, сам Кляйн отрицает политическую подоплеку своей рекомендации, апеллируя исключительно к вопросам безопасности. По словам чиновника, он был вынужден поменять свое мнение в отношении кипы в связи с резко возросшим количеством преступлений на почве антисемитизма. В прошлом году их было зафиксировано до 1800. Эти случаи Кляйн дипломатично объяснил "растущими общественными несдержанностью и огрублением". В силу специфики немецкой политики в области миграции уполномоченный правительства не стал связывать проблему с ростом числа беженцев, но дал понять: преступники часто смотрели арабские каналы, в которых формировался негативный образ Израиля и его жителей. В силу политкорректности Кляйн утверждает, что 90 процентов правонарушений против евреев в Германии совершается некими "правыми радикалами", не уточняя их религиозной принадлежности.

Фото: REUTERS
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Еще одной причиной роста антисемитизма Кляйн называет отсутствие в Германии четкого определения антисемитизма, что ставит в тупик полицейских и госслужащих, которые не знают, как реагировать на совершенные правонарушения.

Заявление Кляйна, публично подвергающего сомнению безопасность проживания евреев в Германии, стало болезненной пощечиной для правящей элиты, декларирующей религиозную свободу для всех без исключения граждан ФРГ. "Если мы дадим слабину перед ненавистью к евреям, мы предоставим пространство правому мировоззрению", - возмутился по поводу рекомендаций Кляйна министр внутренних дел Баварии Иоахим Херрманн. Кстати, ранее министр Херрманн призывал ужесточать законы в отношении мигрантов, которые нарушают правила приютившей их страны. Но эти инициативы, по большому счету, остались нереализованными.

Выступление уполномоченного правительства ФРГ по антисемитизму признает неприглядный факт, что несмотря на гарантии властей, Конституцию и многое другое, в итоге немецкое государство оказалось не в состоянии обеспечить безопасность его еврейским гражданам в повседневной жизни. Всего неделю назад прокурор Клаудиа Ванони, которую власти Берлина назначили расследовать нарушения в сфере антисемитизма, констатировала: это явление "стало более агрессивным и отчетливым". По ее данным, из 440 дел, заведенных по факту антисемитизма в прошлом году, 41 процент были положены под сукно из-за отсутствия доказательств.

Из 440 дел, заведенных по факту антисемитизма, 41 процент были положены под сукно

В марте президент Вальтер Штайнмайер сетовал, что антисемитизм в Германии вновь становится допустимым в "приличном обществе" и призвал бороться с этим нападением "на основы нашего сосуществования". Однако заявление уполномоченного правительства Германии Феликса Кляйна, посоветовавшего немецким евреям отказаться от ношения кипы, вновь подтверждает: местные власти не решают проблему, отделываясь правильными словами и чистосердечными обещаниями.

В мире Европа Германия
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