Никто из многочисленных прохожих на пешеходной улице Виктора Гюго, что в сотне метров от центральной площади Белькур во французском Лионе, не обратил внимание на велосипедиста, который в районе 17.30 (18.30 мск) подъехал к булочной популярной здесь сети "Brioche dore" ("Позолоченная сладкая булка").

Притормозил у бетонной тумбы, одной из тех, что установили во многих местах во Франции после серии терактов, в частности в Ницце летом 2016 года, с тем, чтобы автомобили со злоумышленниками не могли выехать на тротуар. Неизвестный достал из рюкзака сумку, прислонил ее к бетонной тумбе и, развернувшись, не спеша отправился в обратный путь. Буквально через полторы минуты раздался взрыв. В булочной разлетелись стекла, а на асфальте остались лежать 13 человек. Девять женщин, трое мужчин и 10-летняя девочка. Началась паника. На место происшествия с воем сирен примчались полицейские патрульные машины, кареты "скорой помощи". Пострадавших тут же эвакуировали в три лионских госпиталя. Как позже сообщил вернувшийся в срочном порядке из Японии мэр города, а в недавнем прошлом министр внутренних дел Жерар Коллон, "обошлось без человеческих жертв". Большинство пострадавших получили "легкие ранения нижних конечностей". Лишь одному из них пришлось в субботу делать серьезную операцию по извлечению металлических предметов.

Сейчас установлено, что взрывное устройство, оставленное велосипедистом, было начинено гайками, болтами, обрезками гвоздей. Правда, оно содержало относительно небольшое количество взрывчатого вещества. Будь его больше, учитывая смертельную начинку, как считают эксперты, последствия были бы куда более трагическими. Район вокруг улицы Виктора Гюго был оцеплен полицейскими, а также солдатами, задействованными вот уже не первый год в рамках антитеррористической операции "Сантинель". Бригада саперов обследовала все окрестности, и неподалеку от площади Белькур на детской площадке обнаружили две подозрительные сумки, которые пришлось нейтрализовать. Однако бомб там не оказалось.

В том, что речь идет о теракте, здесь никто не сомневается. Именно поэтому к расследованию был подключен антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Вся полиция Лиона поднята на ноги. Помимо этого задействованы 90 следователей, 30 технических экспертов. Полицией были опубликованы стоп-кадры с уличных видеокамер, которых в Лионе насчитывается полтысячи. На них изображен подозреваемый в теракте мужчина лет тридцати в светлых шортах, темно-зеленой майке с завернутыми рукавами. Его лицо было скрыто массивными солнцезащитными очками, а на голове - надвинутая на брови бейсболка цвета хаки. С помощью записей видеокамер удалось проследить путь преступника за десять минут до взрыва, а также спустя такое же время после него, но не более того. По заявлению прокурора Парижа, прибывшего в Лион, бомба была взорвана дистанционно. Для этого использовали мобильный телефон. Специалистами также установлен тип взрывчатки. Речь идет о той самой, что использовали смертники при терактах 13 ноября 2015 года в Париже и в марте следующего года в Брюсселе.

Помимо этого на фрагменте сумки с "адской машинкой" нашли след ДНК, который может принадлежать преступнику. Однако, увы, идентичного в национальном автоматизированном регистре ДНК обнаружено не было. Это значит, что велосипедист до сих пор не значился в списках французской полиции и спецслужб, что, конечно, усложняет его поимку. Как стало известно из источников, близких следствию, сейчас рассматривается целый ряд возможных мотивировок теракта. Одна из них связана с попыткой создать напряженность в стране накануне выборов в Европарламент.