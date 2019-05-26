В российской Премьер-лиге (РПЛ) состоялись матчи заключительного 30-го тура. Интрига была одна: какие команды напрямую попадут в еврокубки, а какие - в квалификацию.

За выход в групповой этап Лиги чемпионов боролись "Локомотив" и "Краснодар". Фаворитами в этом своеобразном противостоянии считались "железнодорожники". И тому было несколько причин.

Самое главное - у москвичей было преимущество перед "быками" по личным встречам. Да и в соперниках у "красно-зеленых" была "Уфа", у которой, по большому счету, не было мотивации. Команда Вадима Евсеева досрочно финишировала в зоны переходных матчей за право участия в Премьер-лиге. А какое именно место занимать - 13-е или 14-е, не играет большой роли.

На неделе "Локомотив" в очередной раз завоевал Кубок страны. Победа над "Уралом" (1:0) была омрачена травмой лучшего бомбардира "железнодорожников" в завершившемся сезоне Антона Миранчука. Полузащитник российской сборной остался в запасе, а вот его брат Алексей вышел на поле с первых минут.

Полностью стартовый состав "Локомотива" выглядел следующим образом: Маринато Гилерме, Соломон Кверквелия, Ведран Чорлука, Брайан Идову, Михаил Лысов, Рифат Жемалетдинов, Мануэл Фернандеш, Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов, Федор Смолов.

- Мы победили в Кубке, футболисты должны были на позитивных эмоциях быстрее восстановиться, - отметил до матча рулевой "Локомотива" Юрий Семин. - Но игровой цикл все равно достаточно сложный. Конечно, определенное давление есть. Сезон был сложный. Нужно его завершить, порадовать болельщиков.

Несмотря на очевидную разницу в классе и мотивацию, "Локомотив" был не слишком хорош в первом тайме. Гости грамотно защищались и временами пытались поймать соперника на контратаке. И все же счет открыли "железнодорожники": на 39-й минуте эффектным ударом со штрафного отличился Мануэл Фернандеш. К слову, не исключено, что матч с уфимцами стал последним для португальца за столичный клуб.

Во второй половине "Локомотив" чуть сдал, но победу удержал (1:0). В параллельной встрече "Краснодар" обыграл на своем поле "Рубин" (1:0), но остался позади "красно-зеленых". И теперь южанам предстоит начать свой путь в Лиге чемпионов с третьего (предпоследнего) квалификационного раунда.

Прямую путевку в Лигу Европы получили столичные армейцы. ЦСКА занял четвертое место, опередив в последнем туре "Спартак", который стартует в Лиге Европы с третьего (предпоследнего) раунда квалификации. "Красно-синие" разгромили на своем поле "Крылья Советов" (6:0), а команда Олега Кононова проиграла на выезде "Оренбургу" - 0:2.

"Зенит" и "Локомотив" вышли в групповой этап Лиги чемпионов, а "Краснодар" сыграет в квалификации

Спартаковцы отправились на заключительный матч сезона в не самом оптимальном составе. Из-за дисквалификаций пропускали игру Фернандо с Луисом Адриано, а Денис Глушаков с Софьяном Ханни получили травмы. А капитан "красно-белых" Георгий Джикия вышел на поле с микроповреждением.

В результате главному тренеру столичного клуба Олегу Кононову пришлось экспериментировать. В стартовый состав попали Наиль Умяров и Илья Гапонов, а также Андрей Ещенко. Отвечать за креатив в атаке должны были Лоренсо Мельгарехо с Зе Луишем. Из середины поля им помогали Аяз Гулиев, Роман Зобнин и Александр Ташаев.

- У нас нет ряда игроков. Кто-то дисквалифицирован, кто-то травмирован. Но стартовый состав на данный момент, с учетом всех этих факторов, оптимален. Будут играть те, кто заслужил место в команде. Мы рассчитываем на них, - сказал перед началом матча Кононов.

В решающем поединке сезона "Спартак" выглядел блекло. "Оренбург", у которого не было никакой мотивации, был свежее и лучше своего соперника. Как итог - заслуженная победа хозяев. И теперь "Спартаку" предстоит стартовать в Лиге Европы не с группового этапа, а с третьего раунда квалификации.

Долгожданный первый матч на новом стадионе провело "Динамо". В исторической для себя встрече "бело-голубые" принимали "Арсенал".

С турнирной точки зрения эта игра не имела никакого значения что для одной, что для другой команды. Динамовцы обезопасили себя не только от вылета, но и попадания в зону переходных матчей, а туляки благодаря победе "Локомотива" в Кубке России впервые в истории попали в еврокубки. При этом в Лиге Европы "оружейникам" придется стартовать со второго раунда квалификации.

Этот матч стал, пожалуй, самым драматичным в туре. Динамовцы трижды вели по ходу встречи, но так и не победили - 3:3. У хозяев дубль оформил Кирилл Панченко, еще один мяч забил Мигел Кардозу. К слову, гол португальского полузащитника стал первым в истории новой арены "бело-голубых". У гостей же отличились Резиуан Мирзов, Игорь Горбатенко, плюс мяч в свои ворота отправил форвард "Динамо" Евгений Марков.

Добавим, что в переходных матчах за право участия в Премьер-лиге "Крылья Советов" сыграют с "Нижним Новгородом", а "Уфа" - с "Томью". Первые встречи состоятся 30 мая, ответные - 2 июня. В Футбольную национальную лигу (ФНЛ) из элитного дивизиона вылетели махачкалинский "Анжи" с красноярским "Енисеем", а по обратному пути последовали "Тамбов" и "Сочи".

Ну а лучшим бомбардиром чемпионата России стал Федор Чалов. Форвард ЦСКА забил 15 мячей. В топ-10 списка снайперов попали также: Сердар Азмун (15 мячей), Виктор Классон (13), Себастьян Дриусси, Антон Миранчук (по 11), Зе Луиш (10), Сильвестр Игбун (9), Магомед-Шапи Сулейманов, Ари, Джефферсон Фарфан (по 8).