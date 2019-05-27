"АвтоВАЗ" отзывает Lada Xray из-за возможных дефектов

"АвтоВАЗ" сообщил, что отзывает автомобили Lada Xray. "Мы заранее запускаем отзывную кампанию для проверки около 500 автомобилей, которые уже используются клиентами. Все владельцы таких автомобилей получат уведомления и будут обеспечены быстрым обслуживанием", - сообщили "РГ" в пресс-центре компании.

Ранее в интернете появился скан-копия внутреннего документа АвтоВАЗа - предписания дилерам отозвать из эксплуатации кросс-версии модели Lada Xray из-за возможного дефекта электроусилителя вала рулевого управления. Не исключено, что производитель действует на опережение: недавно в Сети появилось видео, на кадрах которого автовладелец показывает, что промежуточный рулевой вал Lada Xray Cross сломался в местах сварки.

Как правило, в случае объявления отзывной кампании владельцев автомобилей уведомляют о необходимости приехать в ближайший дилерский центр для ремонта. Если потребуется, деталь с дефектом будет заменена. В то же время автовладельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем (как правило, этот список размещают на сайте Росстандарта), связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы для владельцев возвращаемых автомобилей бесплатны.