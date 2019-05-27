Библиотеки XXI века. Какие они? (видео)

В наше время, когда информации вокруг не дефицит, а переизбыток, - библиотеки, казалось бы, должны отойти на второй план. Но это мнение ошибочно. Приходя в современную библиотеку, читатель попадает в мир, где правят бал новейшие технологии.

Библиотека сегодня - не только "храм знаний". Это комфортное пространство, куда можно прийти со своим ноутбуком либо воспользоваться рабочим компьютером, полистать старинные экземпляры книг либо прочитать их в электронном виде, посмотреть видеофильмы либо послушать пластинки на виниле, посетить мастер-классы либо просто выпить чашку кофе.

27 мая работники российских библиотек отмечают свой профессиональный праздник. По этому случаю "РГ" побывала в Российской государственной библиотеке для молодежи и узнала, как современные библиотеки привлекают читателей в цифровую эпоху.