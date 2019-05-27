BMW построит в России новый завод с выходом к морю

BMW готовится подписать специальный инвестиционный контракт (СПИК), согласно которому в России будет построен завод с очень выгодным с точки зрения логистики расположением.

Напомним, что немецкий автопроизводитель вынашивает планы о постройке завода в России с 2013 года, однако, ранее им не суждено было сбыться из-за обострения экономических и политических противоречий нашей страны с ЕС и США и введением ряда санкций. В настоящее время автомобили BMW собираются на заводе "Автотор" в Калининградской области: здесь выпускают седаны 3, 5 и 7 Series, а также всю линейку кроссоверов, представленных на российском рынке. Однако BMW хочет большего контроля над производством, как Mercedes-Benz, например.

Как сообщает Wards Auto со ссылкой на анонимные источники, BMW планирует построить завод в особой экономической зоне в посёлке Храброво. Во-первых, это обеспечит лучшее расположение с точки зрения логистики - доставка оборудования и сборочных комплектов будет осуществляться морским путём. Во-вторых, производство в ОЭЗ предоставляет резиденту определённые финансовые льготы в течение первых шести лет работы.

Планируемая мощность - 35 000 автомобилей в год. Цифра оптимальная, если ориентироваться на статистику продаж BMW в России от Wards Intelligence: в 2018 году было реализовано 35 619 машин.

По оценкам аналитиков, на постройку предприятия необходимо от 270 до 290 миллионов долларов США. Подробности об условиях СПИКа будут сообщены после его подписания.