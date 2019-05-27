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Рубрика: В мире

Центристы теряют большинство, а евроскептики идут в наступление

Текст: Игорь Дунаевский
Обработка бюллетеней, поданных на выборах в Европарламент 23-26 мая, как и ожидалось, несет неутешительные для европейской политической элиты вести. Центристские силы, на протяжении десятилетий задававшие курс политики на континенте, утратили большинство, необходимое для назначения главы Еврокомиссии. Отвернувшиеся от них сторонники теперь голосуют за партии, занимающие позиции у краев политического спектра. Заметно усилили свои позиции так называемые евроскептики.
Фото: REUTERS/Francois Lenoir Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Косачев: В новом составе Европарламента усиливается фрагментация

Крупнейшие в 751-местном Европарламенте Европейская народная партия (ЕНП) и "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (ПАСД) сохранили первое и второе место по числу мандатов. В новом созыве у ЕПД будет 179 мандатов (на 38 меньше, чем в 2014 году), в ПАСД - 152 мандата (на 34 меньше). Таким образом, на двоих партии растеряли 72 места по сравнению с предыдущим составом. В сумме у ЕПД и ПАСД теперь только 331 мандат, а значит, они потеряли большинство, которым всегда обладали. Теперь им необходимо формировать коалицию с другими партиями и идти на компромиссы. Это, в целом, отражает и расклад сил в отдельных странах-членах ЕС, где центристские силы теряют позиции и вынуждены заключать компромиссные альянсы.

Другая очевидная тенденция - усиление евроскептиков и партий националистического толка. Так, "Европейский альянс народов и наций", в который среди прочих входит победившая во Франции партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен, получил 111 мандатов - это на 33 больше, чем в последней версии Европарламента, то есть почти в полтора раза. В Италии победу празднует движение "Лига" во главе с Маттео Сальвини. В Великобритании во всех за исключением одного регионах убедительную победу одержала "Партия Брекзит" во главе с Найджелом Фараджем. Препятствием к усилению влияния таких сил из разных стран ЕС на общеевропейской арене эксперты называют их разобщенность и не всегда проявляемую готовность к диалогу с друг другом.

Обострение внутриевропейских разногласий породило еще один феномен. Граждане ЕС продемонстрировали беспрецедентную явку свыше 50 процентов на выборах в Европарламент, которые раньше не вызывали такого интереса у публики Старого Света.

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