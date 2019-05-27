Центристы теряют большинство, а евроскептики идут в наступление

Крупнейшие в 751-местном Европарламенте Европейская народная партия (ЕНП) и "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (ПАСД) сохранили первое и второе место по числу мандатов. В новом созыве у ЕПД будет 179 мандатов (на 38 меньше, чем в 2014 году), в ПАСД - 152 мандата (на 34 меньше). Таким образом, на двоих партии растеряли 72 места по сравнению с предыдущим составом. В сумме у ЕПД и ПАСД теперь только 331 мандат, а значит, они потеряли большинство, которым всегда обладали. Теперь им необходимо формировать коалицию с другими партиями и идти на компромиссы. Это, в целом, отражает и расклад сил в отдельных странах-членах ЕС, где центристские силы теряют позиции и вынуждены заключать компромиссные альянсы.

Другая очевидная тенденция - усиление евроскептиков и партий националистического толка. Так, "Европейский альянс народов и наций", в который среди прочих входит победившая во Франции партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен, получил 111 мандатов - это на 33 больше, чем в последней версии Европарламента, то есть почти в полтора раза. В Италии победу празднует движение "Лига" во главе с Маттео Сальвини. В Великобритании во всех за исключением одного регионах убедительную победу одержала "Партия Брекзит" во главе с Найджелом Фараджем. Препятствием к усилению влияния таких сил из разных стран ЕС на общеевропейской арене эксперты называют их разобщенность и не всегда проявляемую готовность к диалогу с друг другом.

Обострение внутриевропейских разногласий породило еще один феномен. Граждане ЕС продемонстрировали беспрецедентную явку свыше 50 процентов на выборах в Европарламент, которые раньше не вызывали такого интереса у публики Старого Света.