Ципрас и его партия СИРИЗА потерпели поражение на евровыборах

Правящая в Греции партия "СИРИЗА" (Коалиция радикальных левых сил) и ее лидер, действующий премьер-министр страны Алексис Ципрас, потерпели сокрушительное поражение на прошедших накануне в странах-членах ЕС выборах в Европарламент , а также состоявшейся одновременно с ними греческой избирательной кампании на региональном и муниципальном уровнях. Итоги голосования заставили Ципраса объявить о проведении внеочередных парламентских выборов в стране в ближайшие недели.

По итогам предварительного подсчета голосов министерством внутренних дел Греции, при явке в 57,5 процента уверенную поддержку избирателей получила консервативная партия "Новая демократия" (НД), набравшая 33,31 процента голосов. "СИРИЗА" поддержали лишь 23,88 процента электората. Третье место получила левоцентристская партия "Движение за перемены" (КИНАЛ), четвертое - Коммунистическая партия Греции, пятое - ультраправая националистическая партия "Хриси Авги".

Аналитики отмечают, что разгромные для Ципраса результаты его партии, в первую очередь на местных выборах, указывают на кардинальную смену отношения греков к этому молодому и харизматичному политику. Источники "РГ" в партии "СИРИЗА" сообщили, что они не ожидали столь существенного отставания от своих главных политических оппонентов почти в 10 процентных пунктов и исходили из того, что правоцентристы из НД вырвутся вперед не более, чем на два процента.

Эксперты прогнозируют, что по итогам избирательной кампании в местные органы самоуправления "СИРИЗА" с большой долей вероятности потеряет руководящие посты практически во всех регионах и большинстве муниципалитетах страны, включая столичный регион Аттика.

По мнению обозревателей, значительную роль в произошедшем сыграли не только усталость греков от сохраняющейся сложной экономической ситуации в стране, но и раздражение местного электората от противоречивого решения Афин пойти на компромисс со Скопье и признать соседнюю страну в качестве Северной Македонии. Это решение было принято без учета мнения общественности, поскольку, по данным социологических опросов, до 70 процентов жителей Греции выступали против внешнеполитического курса Ципраса на "македонском направлении".

Еще до объявления результатов волеизъявления греческих избирателей на состоявшихся в минувшее воскресенье выборах ряд аналитиков прогнозировал проведение в Элладе досрочной парламентской избирательной кампании в ближайшее время. До вчерашнего дня действующий премьер-министр категорически исключал такую вероятность и на публике неоднократно заявлял о том, что его правительство полностью доработает отведенный ему период, а выборы в парламент Греции состоятся в установленные законом сроки в октябре 2019 года.

Тем не менее, лидер "Новой демократии" Кириакос Мицотакис, а также другие ведущие греческие политики сразу же после обнародования результатов разгромного для правящей партии "СИРИЗА" голосования призвали Алексиса Ципраса немедленно подать в отставку.

Потерпевший поражение на выборах премьер признал, что "их итог не соответствовал ожиданиям, его не устраивает и не может быть проигнорирован", а также согласился с требованием оппозиции провести внеочередные выборы. Они состоятся в июне, сразу по завершении второго тура избирательной кампании в местные органы самоуправления, сообщило Афинское агентство новостей.