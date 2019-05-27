Доходы консалтинговых компаний уверенно растут

Ежегодный рэнкинг крупнейших консалтинговых групп и компаний, составленный агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика), выявил уверенный рост суммарных доходов его участников. Динамика рынка сейчас в большей степени обеспечена применением современных ИТ-технологий, а также спросом на консалтинг в области финансов и налогов.

Объем выручки крупнейших российских консалтинговых групп и компаний - участниц рэнкинга по итогам 2018 года составил 107,1 млрд рублей, увеличившись за год по сопоставимым данным на 17 процентов (для сравнения - против 10 процентов отмеченных в прошлогоднем выпуске рэнкинга). Таким образом рост рынка консультаций уже второй год подряд уверенно перекрывают отслеживаемую Росстатом инфляцию (4,3 процента и 2,5 процента за 2018 и 2017 годы соответственно).

Позитивный результат обеспечен прежде всего лидерами рэнкинга: в 2018 году на долю топ-10 рэнкинга пришлось 70 процентов от всего объема выручки участников списка (полную версию таблицы см. на сайте www.raex-a.ru), а их доходы увеличились на 19,6 процента. Впрочем, из 180 компаний и групп, включенных в рэнкинг в этом году, всего 54 участника завершили год с отрицательным результатом по выручке. Важнейшими факторами роста спроса выступают цифровизация и современные технологии.

Согласно данным участников рэнкинга, львиная доля их суммарных доходов в 2018 году была сформирована от услуг ИТ-консалтинга: 66 процентов, или 51,3 млрд рублей (здесь и далее доли приведены без учета компаний "большой четверки"). Услуги по данному направлению предоставляла каждая четвертая компания нашего рэнкинга. Большая часть выручки здесь - 33,1 млрд рублей - приходится на разработку и системную интеграцию, еще 18,2 млрд рублей - на управленческое консультирование. Помимо традиционных потребностей клиентов в автоматизации бизнес-процессов спрос подогревает и цифровизация. "Компании осознают необходимость в функциональном обогащении информационных систем, более тесной интеграции и цифровизации сквозных бизнес-процессов, понимают ценность и возможность использовать накопившиеся данные для поддержки принятия решений", - поясняет Богдан Коцовский, генеральный директор АО "БДО Юникон Бизнес Солюшнс".

Вторым по объемам выручки направлением (доля 13 процентов) стали услуги в области финансового управления. В 2018 году суммарные доходы участников рэнкинга здесь составили 9,8 млрд рублей. Большая часть этой выручки приходится на услуги аутсорсинга финансовых бизнес-процессов и их поддержку. Спросом также пользуются разработки методологий учета и консультации по МСФО.

Юридические услуги и налоговый консалтинг суммарно принесли участникам рэнкинга 5,7 млрд рублей (7,3 процента) - по 2,9 и 2,8 млрд рублей соответственно. Участники рынка связывают запросы клиентов на налоговый консалтинг не только с новациями в учете. "Сложная структура системы налогообложения в целом приводит к неоднозначному толкованию норм законодательства. Поэтому для защиты интересов налогоплательщика нашим консультантам требуется не только глубокие знания законодательства и анализ текущей ситуации клиента, но и подробный анализ имеющейся судебной практики", - поясняет Клара Валентина Воробьева, руководитель практики налогового консультирования, МЭФ PKF.

На оценке крупнейшие консалтинговые компании заработали в прошлом году не менее 3,7 млрд рублей (5 процентов от объема по рэнкингу). Популярностью в 2018 году пользовался и HR-консалтинг: совокупный объем доходов по рэнкингу здесь достиг 2,5 млрд рублей; данный объем сформировали 20 компаний, в том числе новый участник рэнкинга - компания Ward Howell.

Объем консультаций в области стратегического планирования и маркетинга составил в прошлом году 1,9 млрд рублей (2 процента) - услуги стратегического консалтинга принесли участникам рэнкинга 1,4 млрд рублей, а маркетинговый консалтинг - 495,4 млн рублей. "Стратегический консалтинг, проекты по операционной эффективности и прикладные маркетинговые проекты по-прежнему остаются востребованными. Это закономерно, ведь сущность консалтинга - способствовать максимизации прибыли компании-клиента, снижению издержек и вывод бизнеса на качественно новый уровень развития", - говорит Юлий Сомсиков, управляющий партнер Swiss Consulting Partners. Алена Фомина, генеральный директор ЦНИИ "Электроника", поясняет: "По нашему опыту, мы наблюдаем рост спроса на услуги в области разработки продуктовых стратегий, комплексных исследований гражданских сегментов, аудит технологических возможностей предприятий, а также разработку стратегий цифровизации".

Наконец, без малого один миллиард за 2018 год (803,6 млн рублей) зафиксирован в сегменте консалтинговых услуг в области производства. Львиная доля доходов здесь формируется за счет спроса на услуги строительных и технологических аудитов и экспертиз (см. таблицу "Технический аудит и консалтинг").

Интервью

Алена Фомина, генеральный директор ЦНИИ "Электроника"

Алена Фомина, генеральный директор ЦНИИ "Электроника"

Каковы основные итоги деятельности вашей организации по итогам прошлого года? Какие тенденции Вы могли бы отметить в качестве наиболее важных?

Алена Фомина: Прошедший, 2018 год, стал в определенной мере знаковым для нашей компании. Мы укрепили позиции в наших основных сегментах в условиях нестабильности спроса, а также успешно реализовали несколько крупных проектов федерального масштаба в области диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Вектор на диверсификацию, в синергии с цифровизацией, я бы назвала основными тенденциями, которые определят направления развития рынка консультационных услуг на ближайшие несколько лет.

Какова отраслевая стратификация ваших заказчиков - в каких направлениях они работают?

Алена Фомина: Основными клиентами ЦНИИ "Электроника" являются частные и государственные организации, ведущие свою деятельность в направлениях разработки и производства радиоэлектронной аппаратуры, например, телекоммуникационного оборудования (в том числе 5G), вычислительной техники, систем хранения данных и автоматизированных комплексов. Кроме организаций радиоэлектронной промышленности, удельный вес которых в нашем портфеле заказов составляет порядка 60-70%, мы плотно работаем с организациями авиапрома, транспортного машиностроения, химической и фармацевтической промышленности.

По вашему мнению, какие изменения в экономической ситуации за последнее время оказали влияние на потребителей консалтинга и обусловили тем самым спрос на услуги консультантов?

Алена Фомина: В нашем сегменте основными терминами, которые присутствуют в большинстве контрактов, являются "диверсификация" и "цифровизация". Этот факт обуславливает значительный рост спроса на услуги в области разработки продуктовых стратегий, комплексных исследований гражданских сегментов, аудита технологических возможностей предприятий, а также разработки стратегий цифровизации. Кроме того, мы ожидаем еще один всплеск спроса на услуги в связи с началом активной стадии реализации национальных проектов. Например, проект "Цифровая экономика" - в рамках данного национального проекта в этом году начнётся реализация дорожных карт по развитию сквозных технологий.

Какие масштабные проекты были реализованы Вами за прошлый год для оборонно-промышленного комплекса? И с чем они связаны?

Алена Фомина: Все проекты ЦНИИ "Электроника" с организациями ОПК связаны с диверсификацией их бизнеса, идентификацией новых точек роста и разработкой детальных планов по оптимальному использованию собственных ресурсов для выхода на новые рынки. В качестве наиболее системного проекта могу отметить задачу, которую мы решали для Внешэкономбанка в части разработки межотраслевого плана по диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

Расскажите, пожалуйста, как проходит диверсификация оборонных предприятий в связи с необходимостью наращивания доли выпуска гражданской продукции. Возросла ли эта доля за последний год? И за счет чего?

Алена Фомина: Диверсификация оборонных предприятий происходит достаточно тяжело. Однако, несмотря на пробуксовку, которая была в начале этого процесса, сейчас мы фиксируем значительные сдвиги в этом направлении. Остановлюсь на самом явном примере - радиоэлектронный комплекс ГК "Ростех" (далее - РЭК), включающий в себя более 200 организаций практически во всех регионах России. В 2015 году доля гражданской продукции в выручке предприятий РЭК колебалась в районе 5-7%, по итогам же 2018 года доля гражданской продукции составила уже 23%. Эти показатели достигнуты благодаря двум факторам: во-первых, в России начинают появляться собственные конкурентоспособные продукты;, во-вторых, государство оказывает качественную, таргетированную нормативную поддержку отечественным организациям, производящим собственный высокотехнологичный продукт.

Юлий Сомсиков, управляющий партнер SWISS Consulting Partners

Юлий Сомсиков, управляющий партнер SWISS Consulting Partners

Каковы основные итоги деятельности Swiss Consulting Partners в России по итогам прошлого года? Какие новшества были характерны для Вашего бизнеса? Как это влияет на эффективность бизнеса и как отражается на работе с клиентами?

Юлий Сомсиков: Основная тенденция прошлого года - это глобальная смена направления развития всех бизнесов, включая, безусловно, консалтинг. Цифровизация экономики набирает обороты и это сказывается как на бизнесе клиентов, так и на нашем векторе развития. Новые реалии диктуют совершенно иные подходы к построению бизнес-моделей, иначе определяют операционную эффективность и, главное, меняют парадигму стратегий для компаний. Именно стратегический консалтинг был приоритетным для нас в прошлом году. Нами были реализованы важные проекты для крупных регионов, способные вывести их на новую орбиту развития.

Оцените, пожалуйста, текущее влияние передовых технологий на сферу консалтинга? Создает ли это преимущества для заказчиков? Какие инновации для консалтинга сегодня актуальны и соответствуют ли они мировым тенденциям?

Юлий Сомсиков: Консалтинг - одна из сфер бизнеса, которая не просто следует тенденциям, а во многом опережает и предопределяет их. Поэтому для нас критически важно быть на шаг впереди и применять на практике самые передовые технологии одними из первых на рынке. Невозможно делать качественные консалтинговые проекты вне знаний о том, что завтра понадобится твоему клиенту - я имею ввиду, например, промышленный интернет вещей или технологии искусственного интеллекта. Россия сегодня в числе ведущих стран по многим параметрам, обеспечивающим переход к качественным изменениям цифровой экономики. В своей работе мы также активно применяем новые технологии, что позволяет беречь время заказчиков.

По Вашему мнению, какие изменения в экономической ситуации за последнее время оказали влияние на заказчиков консалтинговых услуг и обусловили тем самым спрос на услуги консультантов?

Юлий Сомсиков: Цифровизация. Это глобальный тренд, который включает программы развития многих отраслей, в которых мы консультируем, и которые приняты на правительственном уровне. Перед современным бизнесом возникают совершенно новые, качественно иные задачи, поэтому без специалистов в области консалтинга, обладающих новыми компетенциями и нацеленных на достижение новых целей, компаниям просто не обойтись.

Какие работы и услуги в области стратегического планирования и организационного развития в Вашей группе были наиболее востребованы со стороны клиентов и почему?

Юлий Сомсиков: По-прежнему востребован стратегический консалтинг, проекты по операционной эффективности, прикладные маркетинговые проекты. Это закономерно, ведь сущность консалтинга - способствовать максимизации прибыли компании-клиента, снижению издержек и вывод бизнеса на качественно новый уровень развития.

Со стороны какой категории заказчиков наблюдался наибольший спрос - государства или бизнеса, и с чем это сегодня связано - какие факторы были определяющими для каждой из категорий заказчиков? По возможности приведите характерные примеры масштабных проектов. Какие перспективы Вы могли бы связать с развитием рынка консалтинговых услуг?

Юлий Сомсиков: Мы бы оценили востребованность со стороны государства и бизнеса как 50/50. Очень радует тот факт, что сегодня многие государственные структуры прибегают к консультациям внешних специалистов в областях разработки стратегии развития и совершенствования управления - это значительно повышает эффективность использования государственной собственности и функционирования отдельных структур, а также создает устойчивый потенциал для роста.

В качестве примера я бы назвал реализованный Swiss Consulting Partners по заказу Правительства Нижегородской области проект по разработке стратегического бизнес-плана и финансовой модели развития Стадиона "Нижний Новгород" в режиме наследия Чемпионата мира по футболу 2018.

Но и бизнес не отстает. Крупные компании привлекают специалистов в области консалтинга, оптимизируют процессы, снижают издержки, находят конкурентные преимущества и тем самым отыгрывают для себя доли рынков, что без качественной экспертизы и опытных специалистов по внедрению было бы крайне затруднительно реализовать или даже невозможно.

Что касается перспектив, то на мой взгляд сейчас наблюдается рост рынка консалтинговых услуг в связи с глобальным трендом на цифровизацию и необходимостью для компаний перестраивать многие внутренние процессы, чтобы обеспечить себе конкурентоспособное будущее. Я думаю, консалтинг должен и будет развиваться в сторону предложений своим клиентам выстраивать стратегии развития с учетом глобальных трендов по внедрению передовых технологий и переходу на качественно новые уровни.